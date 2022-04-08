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SBL／破繭而出！台銀張家禾飆生涯新高首獲單週最佳球員

▲破繭而出！台銀張家禾飆生涯新高首獲SBL單週最佳球員。（圖／中華籃協提供）
▲破繭而出！台銀張家禾飆生涯新高首獲SBL單週最佳球員。（圖／中華籃協提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-04-08 12:43:162022-04-08 12:43:29

第19屆SBL超級籃球聯賽7日 公布第十週單週最佳球員(Player of The Week)，由臺灣銀行籃球隊的張家禾獲選，上週出賽三場比賽，以平均19.3分、2.6籃板、2.3助攻的生涯新高的表現，帶領臺灣銀行籃球隊收下兩勝一負得成績，與龍頭的台啤位置相差一場勝差！ 

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第十週的賽事來到高雄鳳山體育館開打，臺銀張家禾繳出生涯新高的表現，本週三場比賽連續繳出15分、23分、20分皆為臺銀隊上本土最高，其中2日對上桃園璞園建築籃球隊的比賽更繳出23分5籃板3助攻的單場生涯新高得分！4日對上裕隆納智捷籃球隊的比賽雖然無法挑戰團隊7連勝但也繳出20分2助攻的好表現，張家禾榮獲單週最佳球員，是本季第二位獲獎的本土球員！

本季首次獲獎的張家禾也把榮耀與隊友分享：「很開心得到肯定，很感謝教練團跟我的隊友們，沒有他們我沒辦法拿到這個獎項，這份榮耀是屬於這個團隊的。也很感謝我的家人，在鳳山的每場比賽都到場替我加油，家人一直是我努力前進的動力。」生涯邁入第三年的張家禾本季也成功破繭而出，面對2日繳出單場生涯新高得分表現，張家禾謙虛的表示：「很多機會都是隊友幫我創造的，那有空檔自己也好好把握，最重要的還是比賽的內容跟贏下比賽。」提到如何去準備即將到來的季後賽，張家禾提到：「不管是例行賽還是季後賽，其實心態都是一致的，永遠保持正面、接受挑戰，一場一場學習、進步。」

面對到自己子弟兵的好表現，臺灣銀行籃球隊總教練陳國維表示：「首先，感謝大家對家禾的鼓勵，很開心家禾用場上的表現，讓大家看到了他有這個能力，家禾從新人年開始，就拼勁十足，且全力以赴的做好自己的本份，無論場上場下，到卯足全力為球隊為團隊付出，經過了兩年的洗禮，今年是他第三年的SBL賽季，很欣慰他持續的在進步，能為球隊在場上做得更多的貢獻，期許家禾能不斷突破且進步，幫助球隊再創佳績！」

本周SBL將前往高雄鳳山體育館進行第十一周的賽程，三天的賽程將有地主高雄九太科技籃球隊的特別活動，歡迎球迷進場為球隊加油，如無法入場的觀眾，也歡迎鎖定各轉播平台的轉播，支持喜愛的球隊，更多相關活動及轉播訊息請上SBL超級籃球聯賽官方粉絲團。https://www.facebook.com/sbl.ctba

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