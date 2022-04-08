防疫在家殺時間！特力屋今開搶3款「白爛貓DIY材料包」
特力屋手創空間去年首度和LINE原創貼圖霸主「白爛貓」合作，推出限量材料包，一上市就引發討論熱潮，上萬份火速完銷。特力屋今（8）日公開白爛貓聯名DIY材料包第二彈，開賣全新3款DIY商品：小時鐘收納盒、迷你跳棋組、木質小夜燈，將質樸木作轉化成可愛實用的生活小物，並於全台8間門市設置公車站牌打卡點，提供粉絲互動拍照。
特力屋手創空間專案經理張威謙表示，防疫減少外出期間，不少民眾會購買材料包體驗手作，既能在家殺時間，完成作品後會很有成就感、療癒平靜心靈。今年再限量開發新款，包括「刷存在小時鐘收納盒」，結合時鐘與存錢筒功能，有5款角色配件可替換。
另兩款分別是「挖洞給你跳迷你跳棋組」，集結明星陣容「白爛貓、麻糬、臭跩貓」共18款造型棋子，組成三隊跳棋公仔軍團，底盒具收納功能，可隨帶隨玩。「晚安我累了木質小夜燈」採用六角木作造型，霧面壓克力燈片上印有「爛爛」角色，柔和暖黃光感很適合夜晚的「點燈時間」。
3款新品同步在官網及實體門市開賣，今（8）日起指定系列加碼享限時優惠，原價299元的萬年曆木質收納盒，特價209元；原價129元的聯名鑰匙圈，特價90元，鑰匙圈任選第2件再5折。