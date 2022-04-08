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防疫在家殺時間！特力屋今開搶3款「白爛貓DIY材料包」

▲白爛貓挖洞給你跳迷你跳棋組449元，包含人氣角色白爛貓、臭跩貓、麻糬，各6款造型設計，共18款棋子。（圖／特力屋提供）
▲白爛貓挖洞給你跳迷你跳棋組449元，包含人氣角色白爛貓、臭跩貓、麻糬，各6款造型設計，共18款棋子。（圖／特力屋提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-04-08 13:24:332022-04-08 13:30:01

特力屋手創空間去年首度和LINE原創貼圖霸主「白爛貓」合作，推出限量材料包，一上市就引發討論熱潮，上萬份火速完銷。特力屋今（8）日公開白爛貓聯名DIY材料包第二彈，開賣全新3款DIY商品：小時鐘收納盒、迷你跳棋組、木質小夜燈，將質樸木作轉化成可愛實用的生活小物，並於全台8間門市設置公車站牌打卡點，提供粉絲互動拍照。

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特力屋手創空間專案經理張威謙表示，防疫減少外出期間，不少民眾會購買材料包體驗手作，既能在家殺時間，完成作品後會很有成就感、療癒平靜心靈。今年再限量開發新款，包括「刷存在小時鐘收納盒」，結合時鐘與存錢筒功能，有5款角色配件可替換。

▲白爛貓刷存在小時鐘收納盒499元，搭配5套角色配件與對話設計，可隨心情打造。（圖／特力屋提供）
▲白爛貓刷存在小時鐘收納盒499元，搭配5套角色配件與對話設計，可隨心情打造。（圖／特力屋提供）
▲特力屋今（8）開賣白爛貓聯名DIY材料包第二彈，全台8間門市設置公車站牌打卡點。（圖／業者提供）
▲特力屋今（8）開賣白爛貓聯名DIY材料包第二彈，全台8間門市設置公車站牌打卡點。（圖／業者提供）
另兩款分別是「挖洞給你跳迷你跳棋組」，集結明星陣容「白爛貓、麻糬、臭跩貓」共18款造型棋子，組成三隊跳棋公仔軍團，底盒具收納功能，可隨帶隨玩。「晚安我累了木質小夜燈」採用六角木作造型，霧面壓克力燈片上印有「爛爛」角色，柔和暖黃光感很適合夜晚的「點燈時間」。

▲白爛貓晚安我累了木質小夜燈499元。
▲白爛貓晚安我累了木質小夜燈499元。
3款新品同步在官網及實體門市開賣，今（8）日起指定系列加碼享限時優惠，原價299元的萬年曆木質收納盒，特價209元；原價129元的聯名鑰匙圈，特價90元，鑰匙圈任選第2件再5折。

▲白爛貓不想面對萬年曆木質收納盒，原價299元，特價209元。（圖／特力屋提供）
▲白爛貓不想面對萬年曆木質收納盒，原價299元，特價209元。（圖／特力屋提供）
▲飛起來了鑰匙圈系列，原價129元，特價90元，任選第2件再5折。（圖／業者提供）
▲飛起來了鑰匙圈系列，原價129元，特價90元，任選第2件再5折。（圖／業者提供）

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