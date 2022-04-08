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嘉義年度桐花季　王美惠爭取預算推廣客家特色活動

▲立委王美惠今（8）日表示，今年度嘉義市桐花季活動，獲中央補助款，相較於去年提升近1倍。（圖／王美惠辦公室提供）
▲立委王美惠今（8）日表示，今年度嘉義市桐花季活動，獲中央補助款，相較於去年提升近1倍。（圖／王美惠辦公室提供）

記者王敏旭／綜合報導

2022-04-08 18:22:51

嘉義市年度桐花季重頭戲「跟著伯公賞桐尞」活動，將於明後2天登場。立委王美惠今（8）日表示，今年度嘉義市桐花季活動，獲中央補助款，相較於去年提升近1倍，為推廣嘉義市客家特色活動，注入更多資源。

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王美惠說，嘉義市約有2萬名客家人口，為能讓客家文化永續留存，也能讓客家特色之美被廣為認識。從她擔任立法委員以來，不斷關注嘉義市客家活動推廣，感謝客委會的支持，今年桐花祭的活動補助，從去年的37萬元到今年的70萬元，占活動總經費6成以上。

除爭取活動經費補助外，王美惠說，日前在立法院內政委員會質詢時，也要求客委會，將嘉市圓林仔桐花季，納入「桐花智慧預測系統」，希望能吸引更多遊客到嘉義觀光；另外也爭取轟動全國的客家舞台劇「雨馬」至嘉義出演。

▲立委王美惠說日前在立院質詢時，也要求將嘉市圓林仔桐花季，納入「桐花智慧預測系統」。（圖／王美惠辦公室提供）
▲立委王美惠說日前在立院質詢時，也要求將嘉市圓林仔桐花季，納入「桐花智慧預測系統」。（圖／王美惠辦公室提供）
王美惠表示，文化傳散有多種方式，不論是活動舉辦、或是藝文展演，都是很重要的媒介，希望透過中央資源的挹注，以及地方政府和民間共同努力，讓客家文化能在嘉義市不斷傳承下去。

「全台最美的桐花四月雪」，王美惠指出，舉辦桐花季的圓仔林社區「幸福山丘」，是民間私有的咖啡廳，每年桐花盛開時，業者都會免費讓民眾入內參觀，她則是盡力爭取中央補助，達成政府和民間通力合作，推廣客家文化的目標。

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