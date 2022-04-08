台南停車送好禮 幸運得主享停車優惠還抽中智慧電車

台南市政府交通局因應疫情配合市府推廣行動支付，連續 3 年舉辦停車繳費雙重優惠抽獎活動，最大獎為兩輛宏佳騰智慧電車，由居住後壁區的黃先生與安平區的林小姐以台南好停官方 APP ，一指輕鬆搞定找車位、繳停車費，省荷包又幸運帶走台南限定版智慧電車。台南市長黃偉哲今日親自頒獎道喜，同時也鼓勵民眾多多利用台南好停 APP ，除享每筆 2 元折扣優惠，還能查詢即時停車格位資訊，方便快速找到停車位。

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黃偉哲表示，為期 4 個月的「台南好停雙重禮，智慧電車送給你」活動，期間使用 APP 繳費或登錄停車發票高達 36 萬多筆，自 107 年 10 月推出行動支付繳納停車費以來，使用總人次已突破 534 萬，相較剛推出時的 0.38% ，行動支付率至今已達 33.76% ，若加上銀行、手機代扣繳使用者，非現金支付比例突破 50.29% ，可見民眾接受零接觸的繳費模式，也顯示台南市多元繳納停車費政策已見成效並深受民眾肯定。

▲凡下載登入「台南好停」APP會員並繳納路邊停車費，每筆可享折扣2元優惠（圖／記者林怡孜攝，2022,04,08）

本次活動最大獎兩輛智慧電車，幸運得主分別來自後壁區黃先生及安平區林小姐，今 (8) 日下午由市長黃偉哲與宏佳騰董事長鍾杰霖共同頒獎。黃先生與林小姐在今年 1 月份停放於東區及安平區的公有路外及路邊停車場，兩人使用「台南好停」 APP 繳費，享有折扣 2 元優惠後，再以小額停車費抽中價值 8 萬多元的宏佳騰智慧電車，中獎後驚喜不已，直呼太幸運了。

台南市交通局局長王銘德指出，為了鼓勵市民朋友持續使用行動支付，「台南好停」 APP 優惠期限再延長至 12 月 31 日止，凡下載登入「台南好停」 APP 會員並繳納路邊停車費，每筆可享折扣 2 元優惠，希望藉由有感的優惠措施，讓民眾習慣行動支付帶來的便利，共同創造更智慧、便利、安全的幸福城市。