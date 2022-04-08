台南停車送好禮 幸運得主享停車優惠還抽中智慧電車

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黃偉哲表示，為期4個月的「台南好停雙重禮，智慧電車送給你」活動，期間使用APP繳費或登錄停車發票高達36萬多筆，自107年10月推出行動支付繳納停車費以來，使用總人次已突破534萬，相較剛推出時的0.38%，行動支付率至今已達33.76%，若加上銀行、手機代扣繳使用者，非現金支付比例突破50.29%，可見民眾接受零接觸的繳費模式，也顯示台南市多元繳納停車費政策已見成效並深受民眾肯定。
本次活動最大獎兩輛智慧電車，幸運得主分別來自後壁區黃先生及安平區林小姐，今(8)日下午由市長黃偉哲與宏佳騰董事長鍾杰霖共同頒獎。黃先生與林小姐在今年1月份停放於東區及安平區的公有路外及路邊停車場，兩人使用「台南好停」APP繳費，享有折扣2元優惠後，再以小額停車費抽中價值8萬多元的宏佳騰智慧電車，中獎後驚喜不已，直呼太幸運了。
台南市交通局局長王銘德指出，為了鼓勵市民朋友持續使用行動支付，「台南好停」APP優惠期限再延長至12月31日止，凡下載登入「台南好停」APP會員並繳納路邊停車費，每筆可享折扣2元優惠，希望藉由有感的優惠措施，讓民眾習慣行動支付帶來的便利，共同創造更智慧、便利、安全的幸福城市。
停車營運科科長陳英傑表示，「台南好停」APP除了繳費功能，也持續整合路邊及路外停車場即時資訊，努力朝向路邊停車格100%智慧化目標前進，呼籲市民多多利用臺南好停APP各項停車資訊功能，讓民眾可以更方便找尋停車位，提供更多更優質交通服務。