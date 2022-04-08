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不怕封控！華虹6千員工「以廠為家」　確保晶片生產不停

▲中國第二大晶圓代工廠華虹半導體超過6千名員工以廠為家，確保上海浦東封控期間晶片不停產。（圖／翻攝自上海電視台）
▲中國第二大晶圓代工廠華虹半導體超過6千名員工以廠為家，確保上海浦東封控期間晶片不停產。（圖／翻攝自上海電視台）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-04-08 16:14:06

上海疫情來到新高峰，單日新增本土病例數突破2萬，向來有「上海矽谷」之稱的浦東張江高科技園區面臨封鎖管控，加上上海封城引發物流混亂，中國的半導體供應鏈面臨斷貨風險。中國第二大晶圓代工廠華虹半導體為了確保晶片生產過程不中斷，總共6千多名員工待在上海的五個工廠內「以廠為家」至今已兩個星期。

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全球晶片供應鏈緊張，半導體行業的加工程序更為複雜，屬於典型的精密產業，多半需要人手靠著長時間加工方能完成相對應的產品。根據上海電視台報導，中國晶圓代工「二哥」華虹半導體為了確保公司下游各類產品所需的晶片維持生產，決定在一定程度的人手下維持12吋全自動產線24小時不停。

▲中國第二大晶片代工商華虹超過6千名員工以廠為家，確保封控期間晶片不停產。（圖／翻攝自上海電視台）
▲全球晶片供應鏈緊張，華虹工廠面臨封控也不停工。（圖／翻攝自上海電視台）
華虹主營積體電路製造，在中國擁有先進的8吋、12吋晶圓代工產線，華虹五廠廠長魏崢穎表示，儘管廠內許多產線有著自動作業系統，但仍需要人力監控，因此在3月27號晚間宣布浦東封控後，有6000多名華虹人在短短2個小時內從四面八方趕回上海5個廠區，其中張江基地就佔了1600多人。

在「以廠為家」的閉環管理下，工廠內部也進行不小的改建工程，例如會議室、多功能區和通道走廊都變成了員工們的「臨時臥室」，此外員工們也主動DIY，搭起隔板、鋪上防水布，一間間自製的淋浴室就完成了。華虹集團董事長張素心亦指出，工廠除了保證員工基本生理需求外，也配合恰當的舒緩情緒措施，例如撥放音樂等。

▲中國第二大晶片代工商華虹超過6千名員工以廠為家，確保封控期間晶片不停產。（圖／翻攝自上海電視台）
▲華虹員工以廠為家，動手將工作環境布置為適合休息的住所。（圖／翻攝自上海電視台）
華虹集團工會副主席、三廠副廠長王雷受訪時也表示，上海天天都在搶菜，公司餐廳當然也不例外，所幸前兩天有幸拿到一批韭菜，隔天就準備了1600個韭菜盒子，讓員工們人人都能享用，當天晚餐員工吃飯更接連表示「吃到了最好吃的韭菜盒子」。

華虹位於張江高科技園區內的三廠、五廠為主力生產中心，分別進行8吋、12吋的晶圓全自動生產線，目前在不拖累生產速度的情況下，減少40％的勞動力人口，如今約分別有1600、1000名第一線工程師、作業員等員工在廠內。

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