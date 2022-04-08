不怕封控！華虹6千員工「以廠為家」　確保晶片生產不停

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華虹主營積體電路製造，在中國擁有先進的8吋、12吋晶圓代工產線，華虹五廠廠長魏崢穎表示，儘管廠內許多產線有著自動作業系統，但仍需要人力監控，因此在3月27號晚間宣布浦東封控後，有6000多名華虹人在短短2個小時內從四面八方趕回上海5個廠區，其中張江基地就佔了1600多人。
在「以廠為家」的閉環管理下，工廠內部也進行不小的改建工程，例如會議室、多功能區和通道走廊都變成了員工們的「臨時臥室」，此外員工們也主動DIY，搭起隔板、鋪上防水布，一間間自製的淋浴室就完成了。華虹集團董事長張素心亦指出，工廠除了保證員工基本生理需求外，也配合恰當的舒緩情緒措施，例如撥放音樂等。
華虹集團工會副主席、三廠副廠長王雷受訪時也表示，上海天天都在搶菜，公司餐廳當然也不例外，所幸前兩天有幸拿到一批韭菜，隔天就準備了1600個韭菜盒子，讓員工們人人都能享用，當天晚餐員工吃飯更接連表示「吃到了最好吃的韭菜盒子」。
華虹位於張江高科技園區內的三廠、五廠為主力生產中心，分別進行8吋、12吋的晶圓全自動生產線，目前在不拖累生產速度的情況下，減少40％的勞動力人口，如今約分別有1600、1000名第一線工程師、作業員等員工在廠內。
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