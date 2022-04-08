賈靜雯穿超辣內衣見記者！與確診者待同空間 衝醫院PCR
張惠妹（阿妹）4月1日起，一連在台北小巨蛋舉辦12場「全球人壽 aMEI ASMR世界巡迴演唱會」，豈料3號場有確診者足跡，賈靜雯跟老公修杰楷恰巧觀看該場次，好在當晚快篩與PCR檢測都陰性，今（8日）如期出席代言活動。
問及賈靜雯第一時間得知與確診者足跡重疊，是否緊張與不安？她感謝大家關心，但最重要的還是怕影響已談好的工作，「因為不知道政府上有無要求限制，就趕快請公司跟廠商確認，不要違規對大家都不好，我反而是擔心這個，因為也不知道確診者正確位置，我們也沒被匡列，也自主篩檢跟到醫院（做PCR），知道（確診者）離自己很遠，我反而心疼張惠妹的工作人員，很危險還是得在那邊」。
賈靜雯今睽違20年再代言內衣，記者會上的造型尺度比20年前更為火辣，她覺得現在風氣「比以前更開放，比較不會緊張」，但不愛為了露而露，若工作有需求不會排斥，如果有床戲邀約，會再三考慮裸露程度。
※【NOWnews 今日新聞
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