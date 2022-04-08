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確診者清明連假遊宜蘭！蠟筆城堡、東門夜市等地入列

▲宜蘭縣長林姿妙今天下午公布確診足跡 。（圖／宜蘭縣政府提供）
▲宜蘭縣長林姿妙今天下午公布確診足跡 。（圖／宜蘭縣政府提供）

編輯中心/綜合報導

2022-04-08 17:04:07

上週清明連假，不少人藉此機會帶家人到宜蘭旅遊，但今天（8日）宜蘭縣政府召開記者會指出，縣內多處知名景點傳出確診者足跡，其中包括奕順軒、東門夜市家、蜡藝蠟筆城堡等地。

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▲宜蘭縣政府公布確診足跡。（圖／宜蘭縣政府提供）
▲宜蘭縣政府公布確診足跡。（圖／宜蘭縣政府提供）
宜蘭衛生局8日公布外縣市足跡如下：
案25582—4月2日上午7時至7時20分、上午10時至10時20分，在紫雲寺（壯圍鄉大福路三段449號）。

▲宜蘭縣政府公布確診足跡。（圖／宜蘭縣政府提供）
▲宜蘭縣政府公布確診足跡。（圖／宜蘭縣政府提供）


案25678—4月3日上午11時50分至下午2時20分，在菜菜子餐飲店（宜蘭市長春路118號）；4月3日下午3時30分至4月4日上午11時30分，在BULUBA民宿（員山鄉惠深二路一段66巷11-1號）；4月3日晚上6時至8時，到宜蘭東門夜市（宜蘭市聖後街260號）。4月4日上午11時53分至下午2時30分，在泥鰍飲食部（宜蘭市農權路118號）；4月4日下午3時至3時10分，在奕順軒食品股份有限公司(宜蘭市神農路二段17號)。

案25963—4月2日上午7時30分至8時30分，在羅東弘爺漢堡(宜蘭縣羅東鎮公正路181號)；4月2日上午10時至10時15分，在萊爾富便利商店宜蘭南澳店(宜蘭縣蘇澳鎮蘇花路二段268號)；4月4日下午5時至晚上9時，在7-ELEVEN蘇花門市（宜蘭縣南澳鄉蘇花路二段433號）。

案25317與案25319—4月2日上午10時30分至下午1時30分，在蜡藝蠟筆城堡（宜蘭縣蘇澳鎮海山西路500號）；4月2日下午1時30分至3時，在金蘭陽海鮮餐廳（宜蘭縣蘇澳鎮蘇濱路二段366號）；4月2日下午3時至4月3日上午10時30分，在米可民宿（宜蘭縣五結鄉五結中路二段241號7弄10號）；4月3日中午12時至下午2時，在水鹿咖啡親子館（宜蘭縣礁溪鄉塭底路3-15號）；4月3日下午2時至晚上6時，在蘭楊船菜（宜蘭縣頭城鎮頭濱路三段110號）。

案25920—4月4日下午2時至4時40分，在張美阿嬤農場（三星鄉行健溪一路二段161號）；4月4日下午5時30分至6時30分，在赫蒂法莊園（五結鄉五濱路一段40號）；4月4日晚上7時至8時30分，在來來牛排館（五結鄉親河路二段157號）；4月4日晚上9時，入住G9會館（羅東鎮後火車站旁）。4月5日上午10時至11時，在喜拉朵美式早餐咖啡（礁溪鄉大忠路42-1號）。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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