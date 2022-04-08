連假效應台中本土4+3　停課6校、15足跡點看這裡

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新社案確診者為國三的哥哥（ct值32.11）、國一的妹妹（ct值23.22），北部親友（案25220）於4月1日到5日到家裡住，回北部後確診。這名親友和兩家親戚共11人有接觸，其中6人是孩子，目前呈現陰性的姐姐（豐原高商）、另3位較小孩子（新社國小、新社幼兒園）就讀的學校也預防性停課一天。兩兄妹和確診親友這幾天僅有新社西月湖農園的公共足跡。
盧秀燕表示，豐原高商依中央標準只一個班級停課，但國小以下孩童未施打疫苗，市府決定校園防疫加嚴，新社國小和新社幼兒園全校停課清消。另沙鹿國中和弘文高中皆有學生接觸到外縣市確診者，該班各停課一天。
第二組為梧棲區80多歲行動不便的老先生（26149），被返鄉掃墓的兒子（案25398）傳染，同住妻子和外籍看護被匡列，妻子呈陽性，尚未有案號。兩人因年邁很少出門，沒有公共足跡。
另2組一為北上感染、一為南下感染。20多歲霧峰女性電商業者（案號26150），利用清明連假帶女兒搭高鐵到台北親戚家住，6日不舒服快篩呈陽性，台北親戚也於7日確診。該名個案沒公共足跡，同住3名家人居家隔離、工作場域5名接觸者，目前皆是一採陰性。
另2名男性為小琉球群聚相關個案。第一位30多歲男性（案26252）與女友到小琉球旅遊，所住的背包客棧遊客和老闆相繼確診，他和女友被匡列居家隔離，7日二採陽（CT值18），女友目前仍為陰性。他的活動足跡包含好佳亭自助美食、台灣第一味西屯店、優漾複合運動會館、維康醫療用品中港澄清店、凱能醫療用品中港澄清店、何藥局中科店、7-11福茂門市，皆已完成清消。
第二位20多歲男性速食店員工（案26253），在嘉義市與小琉球民宿確診友人（案25431）一起唱KTV，7日出現症狀（CT值19），他返回台中後，除了到快篩站採檢皆待在家，沒有公共場域足跡。
至於外縣市確診者到台中的新增足跡，包括台中金典酒店、廣三SOGO、牛角日本燒肉專門店、金典綠園道商場、7-11金典門市、梧棲漁港內海產店、麥當勞台中新大雅店、新社區西月湖農園、和欣客運弘光大學站等處，市府已通知業者清消，呼籲足跡重疊者可至快篩站篩檢，並自我健康監測。