股匯兩樣情！新台幣連5貶收28.906元 創逾17個月新低
在美國聯準會（Fed）再釋出更「鷹」派訊息，將加速縮表，美元指數已逼近100，外資則持續匯出，台北股、匯市今（8）日表現兩樣情，台股終場漲105.91點，新台幣兌美元則貶破28.9元，終場收在28.906元、貶值7.8分，創逾17個月來收盤新低價，台北外匯經紀公司成交量12.51億美元。
美國初領失業金人數創逾53年新低，美國聯準會官員持續發表鷹派談話，美股4大指數小漲，台股今日也走高，一度漲138.06點，來到17316.69點，終場漲105.91點，收在17284.54點，成交量新台幣2456.64億元，但3大法人在台股合計賣超新台幣103.54億元，其中外資賣超115.06億元。
在國際匯市部分，由於美國聯準會的會議紀錄透露更強硬的「鷹派」訊息，5月啟動並擴大縮減資產負債表，加上俄烏戰事持續，美元指數逼近100，亞洲主要貨幣韓元今日收貶在1225.10韓元兌1美元，日圓兌美元貶破124價位，新台幣兌美元同樣亦貶破28.9元。
在美元走強及外資持續匯出下，新台幣兌美元今日一開盤就貶值4.2分，以28.87元開出，之後貶幅擴大，並貶破28.9元價位，下午更一度貶至28.922元、貶值9.4分，終場則收在28.906元兌1美元，貶值7.8分，也創下2020年11月5日以來收盤新低價，11月4日收盤價29.006元。