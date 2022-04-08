綠營宜蘭市長初選　陳亭妃、洪慈庸、卓冠廷力挺賴瑞鼎

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其次，過去許多的家庭繳不起健保費，子女健保卡被鎖卡而無法負擔看病的費用，影響甚鉅，經內城國小化育分校的主任吳位三反應後，賴瑞鼎著手調查並統計出縣內各校共1500位學子有同樣的困境，召開記者會讓各大媒體報導下，時任衛生署長的楊志良才取消學童健保卡被鎖卡的窘境，嘉惠全國數萬學子。
第三、全國各縣市殯葬所禮廳的《電子輓聯》，這是賴瑞鼎在議員任內質詢並提供320句輓聯用詞，經宜蘭縣長林聰賢任內試辦良好，最後由內政部通令全國實施的一樁美事，不但環保，也減少資源浪費，更為節能減碳立了大功；可看出賴議員賴瑞鼎做事有方法，能堅持，又有創見，真的很不簡單。
洪慈庸認為，從賴瑞鼎所提安心托、安心動、安心衝、安心做、安心養的五大安心政策，特別可感受到他對兒少與婦幼議題的關心；卓冠廷與黃惠慈指出，在高鐵延伸宜蘭的重要時刻，未來四年，選擇有中央兼具地方、宏觀兼具注意細節的宜蘭市長人選，就顯得極為重要。
賴瑞鼎說，因高鐵宜蘭站的定案，未來不論是宜蘭舊城市區與三大商圈的整合，還是東區與高鐵特定區的交通系統規劃，或鐵路高架後的東門夜市選址，他的腦海裏，不僅早早有了想法，也有務實的做法；甚至已經一步一腳印的落實在每個政策環節中，未來，讓大家同行致遠。