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張惠妹演唱會爆確診　呼籲歌迷疫情緊張「要懂得感恩」

▲張惠妹呼籲大家口罩戴好戴滿。（圖／聲動娛樂提供）
▲張惠妹呼籲大家口罩戴好戴滿。（圖／聲動娛樂提供）

記者侯家瑜/台北報導

2022-04-09 09:21:25

張惠妹昨（8）日晚上在台北小巨蛋舉辦第6場「ASMR」世界巡迴演唱會，一開場就帶來《母系社會》一展天后氣勢，林心如、Selina和林宥嘉等人都會到場支持。不過近日爆出演唱會出現確診者足跡，張惠妹在台上不忘呼籲歌迷戴好口罩，感嘆疫情緊張之餘，希望大家要懂得感恩。

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▲張惠妹「全球人壽 aMEI ASMR世界巡迴演唱會」第四天，她笑說因為聽不到耳機，所以脾氣暴躁。（圖／聲動娛樂提供）
▲張惠妹今天晚上在台北小巨蛋舉辦第6場「ASMR」世界巡演。（圖／聲動娛樂提供）
張惠妹一開頭就誇讚粉絲們非常熱情：「每一場我都會用盡全力，當作最後一場在唱，沒有在保留的。」雖然已經到了第6場演出，她坦言還是非常緊張，不過總能被歌迷熱情的尖叫聲化解：「睽違7年再登上小巨蛋，演出已經過了一半，我感到很驕傲。」張惠妹希望歌迷聽得盡興，也希望大家都能健康、安全，提醒觀眾戴好口罩，保護好自己：「在疫情這麼緊張的時刻，還能聚在一起，我們都要懂得感恩。」


由於3日的演唱會有出現確診者足跡，所以張惠妹進場前都有事先進行快篩，約500名的工作人員也不例外，所有人皆為陰性。經紀人陳鎮川透露張惠妹得知此事的第一反應相當驚訝，直呼：「快先去處理。」而演唱會一些環節也進行更動，避免演出人員走進觀眾席。

▲張惠妹演唱會工作人員進行快篩。（圖／聲動娛樂提供）
▲張惠妹演唱會工作人員進行快篩。（圖／聲動娛樂提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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