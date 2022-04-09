張惠妹演唱會爆確診 呼籲歌迷疫情緊張「要懂得感恩」
張惠妹昨（8）日晚上在台北小巨蛋舉辦第6場「ASMR」世界巡迴演唱會，一開場就帶來《母系社會》一展天后氣勢，林心如、Selina和林宥嘉等人都會到場支持。不過近日爆出演唱會出現確診者足跡，張惠妹在台上不忘呼籲歌迷戴好口罩，感嘆疫情緊張之餘，希望大家要懂得感恩。
張惠妹一開頭就誇讚粉絲們非常熱情：「每一場我都會用盡全力，當作最後一場在唱，沒有在保留的。」雖然已經到了第6場演出，她坦言還是非常緊張，不過總能被歌迷熱情的尖叫聲化解：「睽違7年再登上小巨蛋，演出已經過了一半，我感到很驕傲。」張惠妹希望歌迷聽得盡興，也希望大家都能健康、安全，提醒觀眾戴好口罩，保護好自己：「在疫情這麼緊張的時刻，還能聚在一起，我們都要懂得感恩。」
由於3日的演唱會有出現確診者足跡，所以張惠妹進場前都有事先進行快篩，約500名的工作人員也不例外，所有人皆為陰性。經紀人陳鎮川透露張惠妹得知此事的第一反應相當驚訝，直呼：「快先去處理。」而演唱會一些環節也進行更動，避免演出人員走進觀眾席。
※【NOWnews 今日新聞
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