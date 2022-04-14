專訪／《原子》金星欽點共舞　愛紗驚豔：專業歌手等級

曾以《喇舌》火遍全台的大嘴巴成員愛紗，參與野火娛樂打造的最強男團選秀節目《原子少年》，和舞技、表情到位的金星選手共同合作，重現昔日招牌金曲，這首活力四射的舞曲改編後更加動感十足，《NOWnews今日新聞》直擊現場，愛紗對於選手表現讚不絕口，「跟他們合作這首歌很興奮，第一次看到彩排就被嚇到，他們完全準備好了，整體狀態是專業唱跳歌手的等級！」





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▲愛紗鼓勵選手要享受舞台，才會表現更好的自己。(圖／記者陳明安攝,2022.04.05)

18歲在台灣出道的愛紗，經歷「Sunday Girls」、「大嘴巴」團體時期，獲得金曲獎最佳演唱團體獎肯定，如今單飛的她，這次擔任《原子》助力導師，被金星成員優先選擇共舞，頗為受寵若驚，得知比賽期間緊湊，新版《喇舌》編舞幾乎從頭跳到尾，沒有喘息空間，選手僅有一、兩週時間練習，她有點擔心時間來不及，沒想到金星成員學舞超快，第一次排練後就讓她完全放心。





回憶起22年前，愛紗和成員經過3個月訓練汰選，最後和佐藤麻衣、高原朋子、五島千佳組成4人女團，宣布成團當天，離鄉背井的她們，激動地在台上哭了，出道後連一句中文都不會，必須從頭學起，唱歌發音、咬字都不標準，還要努力融入台灣的語言、文化、生活習慣，「製作人非常辛苦，我們的國語不好，花很久時間錄製，不只我們累，配唱老師、工作人員都很累」。





歌手職業必須經常性移動、坐飛機、搭車，愛紗感覺一個人比較寂寞，必須自己面對工作、消化情緒，團體比較熱鬧，可以一起檢討、改善，人數多討論會撞擊出火花，表演會更完整，彼此間會有默契、安全感，在大嘴巴時期，另3位成員總是女士優先，如果只有一個椅子都會禮讓她先坐，備受寵愛。





▲大嘴巴曾獲得金曲獎肯定，左起為懷秋、宗華、愛紗、薛仕凌。（圖／環球音樂）

睽違6年再跳《喇舌》，她認為這次表演舞蹈細節多，需要控制身體、呼吸，運用到核心肌力，非常消耗體力，表面上還要故做跳得輕鬆，讓她很驚豔的是，金星的每個成員們都有其魅力，甚至消化完舞蹈後，會各自設計獨特表情、細微動作，已經是專業表演等級。





愛紗說，雖有成員未能上台，但若有夢想就要堅持，少年們都還年輕，就算沒有被選上表演，只要渴望舞台，未來還有機會，「我跟他們說要享受表演，要學會散發獨特魅力，觀眾才會感受到趣味，每個表演者懂得享受舞台、學會放鬆，才是最好的表演」。





《原子少年ATOM BOYZ》將於17日晚間8點於TVBS歡樂台、精彩台首播。第三輪投票即將展開，透過Up直播、beanfun!參加全民領航員加分賽，每人每日最多可獲得10票。雙平台的分數將決定原子少年個人及各團體在全民領航員的成績。誰能夠在舞台上戰到最後、正式出道，需要觀眾以實際行動支持！





《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊





4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出





4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出





4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架





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