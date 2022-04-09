NBA／被爆抵制Vogel戰術　美媒：威少堅持要自己帶過半場

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過去Westbrook佔有球隊的大量球權，但來到湖人之後，他要學習把球讓給另一個比他更出色的球員。由於湖人要求快速攻防轉換，因此希望能讓抓下籃板的球員快速帶過半場，但威少不滿意這樣的安排。
「Russ從訓練營第一天起就不尊重Frank(Vogel)。當主帥說誰拿到籃板，誰就把球帶到前場時——而這就是現在NBA的打球方式——Russ說：『不，我是控球後衛。把球給我，其他人去跑位』。」
Vogel認為，球隊擁有Talen Jalee Horton-Tucker、Malik Monk、Austin Reaves、LeBron James和Anthony Davis，這些人都能運球到前場。但威少就是堅持應該要由他把球帶過半場。
「從那一刻起，在訓練營一切都結束了，因為現在Russ就像一條離開水的魚。他不知道該怎麼辦。事情就是這樣開始的。」一位了解情況的湖人員工對Turner如此表示。
另外Turner也透露，湖人內部對Westbrook那些打到計時器的離譜回合感到相當沮喪，甚至James也開始出現了一些消極的肢體動作。而這段時間其實是Vogel頂住了壓力，讓Westbrook繼續留在先發之中。