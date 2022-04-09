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NBA／一個賽季使用40套先發陣容　Vogel已失去球員信任

▲湖人新任總教練Frank Vogel。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人新任總教練Frank Vogel。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-04-09 09:49:22

洛杉磯湖人本季無緣附加賽，提前放假「釣魚」，低迷的表現也引起外界討論。根據《洛杉磯時報》湖人隨隊記者Brad Turner的報導，湖人主帥Frank Vogel本季頻繁更動先發陣容的做法，引起一些球員的抵制。

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由於惡名昭彰的Ruseell Westbrook交易案，湖人得到了一名不適合球隊的超級球星，同時失去了很多實力戰將。整個賽季教練團都在為找回化學效應而努力，然而主力球員頻繁的傷病，讓這一切努力化為泡影。

湖人本季使用了多達40套先發陣容，其中使用最多的「L. James · S. Johnson · M. Monk · A. Reaves · R. Westbrook」也僅僅才用了7次，其他39個陣容皆未超過5次。明星大前鋒Anthony Davis在受訪時曾調侃「先發陣容比贏球場次都多」。

在今年季中時，Vogel曾傳出可能被解雇，不過最終他一直執教球隊到季末。他和團隊希望找到正確的方式來拯救球隊，也不斷探索陣容的可能，但這卻讓球員沒有安定感。

不斷的被調整定位，顯然使球員在調適上無所適從。根據Turner的報導，對方球隊的球探甚至曾經表示，他們看到湖人球員無視了自家教練下達的指示。顯示Vogel已經無力掌控球隊。

「那些維護Vogel的人會說無論什麼陣容都不管用，因為不匹配的球員天賦，沒有一套陣容值得持續使用。最終，這讓教練們不得不無休止地尋找球員，而年長球員則在賽季的不同階段在輪換陣容中進進出出。」Turner在報導中如此寫道。一名老將則評價本賽季「有如狗屎一般」。

湖人目前戰績31勝49敗，在西區排名第11。這是LeBron James職業生涯例行賽中，勝場數最低的一個賽季，比他的新秀賽季贏得更少。

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