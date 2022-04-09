COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

中國疫情狂燒「躺平、共存」聲浪不斷！專家急喊：母湯

▲中國新冠疫情持續，目前上海的情況尤為嚴峻。圖為上海民眾接受病毒篩檢。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國新冠疫情持續，目前上海的情況尤為嚴峻。圖為上海民眾接受病毒篩檢。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-04-09 10:05:03

中國新冠疫情持續，9日公布疫況結果，又新增25071例本土，包括1334例確診和23737例無症狀感染，再創單日新高；其中光上海市就通報了23624例新冠肺炎病例，同樣打破單日染疫人數紀錄，高達22609例都是無症狀感染。疫情狂燒，無症狀感染者眾多，也讓中國掀起「與病毒共存」、「乾脆躺平」等聲浪，不只與北京中央政府的清零政策背道而馳，也讓當地專家急喊不可。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據中媒《澎湃新聞》報導，由於中國疫情嚴峻，社會上有不少人都贊同「Omicron就是大號流感」的理念，上海市疾控中心副主任孫曉冬8日接受採訪時表示，從國內外數據來看，不能簡單的說「Omicron是大號流感」，因為它的傳播速度快，傳染力強，感染者數量也在不斷增多，在上海的確診病例中，有些就是無症狀感染者轉為確診，也有從輕症、中症轉為重症的。

孫曉冬指出，可能會有人覺得，自己是無症狀感染者，也不需要藥物治療，病毒也沒有給身體帶來任何變化，就覺得這個疾病無所謂；但其實無症狀感染，首先是很難發現，隱匿在社區的無症狀感染者，一旦沒有及時被篩查出來，就很容易傳播到家庭，從而再將病毒傳播擴大到整個社區，對一些老人、孩子等本身抵抗力弱的特殊人群來說，感染風險很高。

從目前中國國內情況來看，Omicron導致的死亡率很低，重症率也不高，但孫曉冬強調，這主要是因為中國堅持「動態清零」、不動搖，才能第一時間找出傳染源、感染源，第一時間收治、隔離，進行有效地管理和管控，阻斷傳播源、傳染源。

孫曉冬還說，相比中國其他省份，上海此次面臨的新冠疫情挑戰更大，主要是由於上海人口基數大、人口密度高，老齡化程度又很高，一旦選擇了「躺平」、「與病毒共存」，那麼感染者的絕對數量將可能會激增，感染者發生各類疾病的風險也會大幅提高，從而導致常規的醫療資源受到很大影響。

另一方面，中國抗疫專家、中國工程院院士鍾南山8日也聲稱，中國加強免疫勢在必行，加強劑選擇接種與首2針同款疫苗的效果並不明顯，混合接種反而可以大幅提高防護力，故根據動態清零策略，建議民眾使用不同款疫苗當加強劑，並舉例2劑科興疫苗混搭mRNA疫苗加強針，接種後14至30天的預防感染率可高達92.7%，防止重症有效率達97.3%。

不過，雖然躺平、共存有其風險，但面對新冠病毒不斷突變，以及全球疫情燒不停的狀況，繼續堅持清零政策，或許有望保護中國民眾生命健康，可對經濟、民生造成的損害卻也不容小覷，亦會持續面臨巨大的境外防控壓力。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

不用被打死！深圳建「寵物方艙」　被隔離者可託管毛孩

中國指部分疫情與韓國進口服飾有關　挨批「發言欠考慮」

中國首個「大開後宮」的女人？擁30男寵的山陰公主劉楚玉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
您認同周春米是勝過莊瑞雄和鍾佳濱的最佳人選嗎？

您認同周春米是勝過莊瑞雄和鍾佳濱的最佳人選嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀