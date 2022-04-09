中國疫情狂燒「躺平、共存」聲浪不斷！專家急喊：母湯

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孫曉冬指出，可能會有人覺得，自己是無症狀感染者，也不需要藥物治療，病毒也沒有給身體帶來任何變化，就覺得這個疾病無所謂；但其實無症狀感染，首先是很難發現，隱匿在社區的無症狀感染者，一旦沒有及時被篩查出來，就很容易傳播到家庭，從而再將病毒傳播擴大到整個社區，對一些老人、孩子等本身抵抗力弱的特殊人群來說，感染風險很高。
從目前中國國內情況來看，Omicron導致的死亡率很低，重症率也不高，但孫曉冬強調，這主要是因為中國堅持「動態清零」、不動搖，才能第一時間找出傳染源、感染源，第一時間收治、隔離，進行有效地管理和管控，阻斷傳播源、傳染源。
孫曉冬還說，相比中國其他省份，上海此次面臨的新冠疫情挑戰更大，主要是由於上海人口基數大、人口密度高，老齡化程度又很高，一旦選擇了「躺平」、「與病毒共存」，那麼感染者的絕對數量將可能會激增，感染者發生各類疾病的風險也會大幅提高，從而導致常規的醫療資源受到很大影響。
另一方面，中國抗疫專家、中國工程院院士鍾南山8日也聲稱，中國加強免疫勢在必行，加強劑選擇接種與首2針同款疫苗的效果並不明顯，混合接種反而可以大幅提高防護力，故根據動態清零策略，建議民眾使用不同款疫苗當加強劑，並舉例2劑科興疫苗混搭mRNA疫苗加強針，接種後14至30天的預防感染率可高達92.7%，防止重症有效率達97.3%。
不過，雖然躺平、共存有其風險，但面對新冠病毒不斷突變，以及全球疫情燒不停的狀況，繼續堅持清零政策，或許有望保護中國民眾生命健康，可對經濟、民生造成的損害卻也不容小覷，亦會持續面臨巨大的境外防控壓力。
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