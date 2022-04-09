遠離房地產蟑螂！先查「消費爭議整合查詢2.0」免踩雷
買房租屋最怕碰到不肖的仲介業者，不只惹得一肚子氣，還可能惹上麻煩後患無窮！但不動產業者光是台北市就有上千家，讓很多人為了選擇很頭大，台北市政府地政局主動整理出全市不動產經紀業、租賃住宅服務業、開發業，曾發生消費爭議的原因及和解率（妥適處理比率)，推出「消費爭議整合查詢2.0」，還可以透過手機定位功能，輕鬆就所在位置「以圖找業」，一站掌握周邊業者位置、是否曾發生消費爭議、爭議和解率及爭議原因，讓市民朋友選擇業者不再卡關，避開交易陷阱，維護交易安全。
北市地政局表示，為讓市民朋友掌握更充分、透明的消費資訊，減少交易糾紛，自2017年起就開始建立不動產業者消費爭議熱點地圖，公開過去曾在臺北市發生消費爭議案件的不動產經紀業、租賃住宅服務業、開發業等業者名稱、和解率及爭議原因。 為進一步提供更視覺化、人性化、資訊更豐富的查詢體驗，地政局將原消爭熱點地圖改版為「消費爭議整合查詢2.0」，除新增手機定位功能，同時將已在台北市完成公司登記的不動產經紀業、租賃住宅服務業者位置，全部揭露於地圖上，取代過去僅顯示有消費爭議業者的資訊。讓使用者能輕鬆透過定位功能，查詢所在地周邊有哪些不動產經紀業、租賃住宅服務業者，以及自2018年至今在台北市發生消費爭議情形，與達成和解比率、未能和解件數及爭議原因類別，透過風險資訊的公開，提醒消費者審慎選擇業者，同時促進業者間良性競爭。
「消費爭議整合查詢2.0」為了讓消費爭議原因的呈現更簡明易懂，減少資訊判讀時間，地政局特別改以視覺化圖表，將爭議原因依發生比例排序，讓消費者快速讀懂買房、租房常見爭議原因及排名，注意消費爭議來源，避開陷阱。
地政局統計，近一年台北市買房常見消費爭議原因，主要為民眾質疑業者隱瞞房屋的重要資訊(如海砂屋等)、房屋漏水、因故終止契約之定金返還等問題；租房部分，常見爭議原因則為租期中止或屆滿，擔保金(押金)返還或抵充、水電、瓦斯及管理費負擔爭議、房屋修繕、改裝問題等。
地政局特別提醒，買房、租房委託相關業者處理、簽約前，除了上臺北市的「消費爭議整合查詢2.0」了解業者發生、處理消費爭議情形，審慎選擇業者外，務必偕同業者至買(租)標的現場看屋勘查，要求從業人員依法提供不動產說明書，並詳細確認交易標的屋況，以減少簽約後爭議。