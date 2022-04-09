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旅行業界奧斯卡　金質旅遊行程設計競賽徵選開跑

▲品保協會今（2022）年更特別邀請大專全國大專院校與高中職學子設計優質國內旅遊行程，舉辦「金質旅遊行程設計競賽」。圖為「月世界熱氣球」。（圖／高市府觀光局提供）
▲品保協會今（2022）年更特別邀請大專全國大專院校與高中職學子設計優質國內旅遊行程，舉辦「金質旅遊行程設計競賽」。圖為「月世界熱氣球」。（圖／高市府觀光局提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-04-09 10:29:33

中華民國旅行業品質保障協會每年舉辦主辦的「金質旅遊行程」選拔，有旅行業的奧斯卡獎之稱，去年「2021國內金質旅遊行程」共計選拔出7大類21項行程，這些優質行程也大大吸引遊客的目光，成為旅遊熱點。而品保協會今（2022）年更特別邀請大專全國大專院校與高中職學子設計優質國內旅遊行程，舉辦「金質旅遊行程設計競賽」共同行銷台灣之美。 

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品保協會表示，希望透過優質旅遊行程選拔活動，一方面支持業者，一方面造福國人，讓國人優先體驗經由專家評選且由旅行業者精心策劃的優質行程，精緻呈現台灣許多不為人知的美麗角落，再創國旅高峰，進而推廣台灣旅遊，吸引國際旅客前來，將國內優良旅遊產品行銷到全世界。
  
今年品保協會為鼓勵全國大專院校與高中職學子設計優質國內旅遊行程，特地同步辦理「2022校園金質旅遊行程設計競賽」徵選活動，並邀請台北城市科大觀光系協辦，結合生態、文化、海灣、自行車、鐵道等元素，同時結合國家發展委員會、經濟部、農委會、文化部、原民會、客委會各部會既有的觀光資源開創新遊程，打造多元化的遊程，透過整合及區域串聯，廣邀學生設計國內旅遊行程，包裝國內深度優質遊程，提升國內旅遊的產品屬性及品質，希望發揮青年學子創意，鼓勵入選校園版的金質旅遊行程能提供給產業合作銷售的契機，發揮產學合作的精神。

 校園版賽程賽規以及截止日期與業界版的都採用相同規格，甄選類別分為「校園金質生態類」、「校園金質文化類」、「校園金質海灣類」、「校園金質自行車類」、「校園金質鐵道類」五大類，各分類參選行程評選出前三名。

競賽於8日辦理參加選拔隊伍指導老師線上說明會，吸引來自全台高中及大專老師30多人參與，反應熱烈，負責解說相關比賽規定的台北城市科大觀光系助理教授李奇嶽表示，由於第一次辦理校園版的金質旅遊行程設計選拔，對很多學校都是新的嘗試與經驗，這個賽事是很能發揮產學合作精神的競賽，得獎的行程也可以交由業者銷售，明年可以請業者投稿業者版的金質旅遊獎，這是很創新與長期的安排。

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