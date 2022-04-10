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黃子佼即將當爸「魅力難抵擋」　竟被女學生當眾示愛

 ▲黃子佼魅力噴發，突被女生當眾示愛。（圖／中天提供）
 ▲黃子佼魅力噴發，突被女生當眾示愛。（圖／中天提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-04-10 07:30:00

益智競賽節目《一鳴驚人》今（10）日即將開播，即將當爸的黃子佼瞬間魅力爆棚，活潑、俏皮的主持方式，成功拉近與學生的距離，甚至有女同學被問起參賽心得時，竟大膽向黃子佼示愛：「你很帥，要不要嫁給我？」黃子佼一聽頓時驚慌失措直呼「不行啦！」

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▲黃子佼（右）活潑、俏皮的主持方式，成功拉近與學生的距離。（圖／中天提供）
▲黃子佼（右）活潑、俏皮的主持方式，成功拉近與學生的距離。（圖／中天提供）
為了節目黃子佼也很認真做功課，製作單位出的每道題目，黃子佼都會查閱答案典故並融會貫通，就連主持服裝也是別有用心：「講到中華文化，大家都會有一些想像，譬如說很華麗、金碧輝煌，我有點驚訝我可能是所有益智節目裡，穿得最華麗的主持人，都可以上『三金』了！但我覺得蠻好的，因為在中華文化裡面，本來就有很多刺繡都是非常精緻，很感謝造型師讓我以『三金主持人』的狀態，來主持國中生益智節目。」

對於接下主持棒的原因，黃子佼透露：「雖然我的歷史科目不是很高分，節目族群又是我相對陌生的國中生，但我很需要新一代的觀眾粉絲。」距離國中已30年之久，黃子佼覺得這就是一個挑戰：「我很榮幸100個節目裡有各種類型，這也反映出我的個性，我比較不是那種坐以待斃的，總是喜歡去冒險，包括我後來看了一下我這100個節目裡，我是很多電視台的開台元老，雖然後來都變砲灰，但這就好像是一種命盤，總是在突破、衝鋒陷陣。」
 

 ▲黃子佼分享接下主持棒的原因。（圖／中天提供）
 ▲黃子佼分享接下主持棒的原因。（圖／中天提供）

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