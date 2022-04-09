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張惠妹男友用錯試劑　指揮中心：民眾快篩該使用抗原檢測

▲指揮中心針對市面快篩試劑再次說明。（圖／指揮中心）
▲指揮中心針對市面快篩試劑再次說明。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-04-09 14:52:47

歌手張惠妹演唱會中傳出有確診者足跡，所有工作人員皆安排接受快篩，而阿妹的男友也自行在家使用試劑檢測，並在個人社群網路分享檢測結果，但被發現他所使用的試劑並非「抗原快篩」，而是「抗體快篩」。指揮中心也再次說明抗原快篩與抗體快篩的差異，強調目前國內並未核准「抗體快篩」給一般民眾使用。

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▲基隆疫情延燒！基因定序出爐BA.2.3，圖為醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心）
▲基醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心）
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，抗原檢測的用途是找出疑似陽性個案進而阻斷感染源，是目前國內唯一核准可以提供民眾自行使用的快篩試劑；而抗體檢測的用途是了解個案過去是否曾經感染，主要是疫調時使用，用來釐清個案是否為舊案，疫苗注射的狀況等等。目前抗體檢測試劑都是由專業人士使用，民眾使用的快篩試劑則是抗原快篩，兩者不可混為一談。

羅一鈞表示，會持續針對快篩試劑的使用進行宣導和衛教，呼籲民眾若循管道拿到抗體檢測試劑，也不要誤會了使用的用途而錯誤解讀，目前要在家自行快篩還是必須使用抗原檢測試劑。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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