張惠妹男友用錯試劑 指揮中心：民眾快篩該使用抗原檢測
歌手張惠妹演唱會中傳出有確診者足跡，所有工作人員皆安排接受快篩，而阿妹的男友也自行在家使用試劑檢測，並在個人社群網路分享檢測結果，但被發現他所使用的試劑並非「抗原快篩」，而是「抗體快篩」。指揮中心也再次說明抗原快篩與抗體快篩的差異，強調目前國內並未核准「抗體快篩」給一般民眾使用。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，抗原檢測的用途是找出疑似陽性個案進而阻斷感染源，是目前國內唯一核准可以提供民眾自行使用的快篩試劑；而抗體檢測的用途是了解個案過去是否曾經感染，主要是疫調時使用，用來釐清個案是否為舊案，疫苗注射的狀況等等。目前抗體檢測試劑都是由專業人士使用，民眾使用的快篩試劑則是抗原快篩，兩者不可混為一談。
羅一鈞表示，會持續針對快篩試劑的使用進行宣導和衛教，呼籲民眾若循管道拿到抗體檢測試劑，也不要誤會了使用的用途而錯誤解讀，目前要在家自行快篩還是必須使用抗原檢測試劑。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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