四年一科 安平開台天后宮「上香山迎媽祖」連2天神轎遶境

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今清晨5時許，天后宮由廟方主委盧友禮、市議員盧崑福等人恭迎廟內4尊媽祖登上神轎，分扮成順風耳、千里眼與宮娥的16位「神童」也分別坐上神轎，而後由女生組成的轎班將4尊媽祖神轎分別抬出廟外，往漁光島的方向出發，而其他40餘頂交陪境神轎也分別從各處往漁光島集結。
「上香山迎媽祖」是將媽祖迎送至大陸湄洲去省親，探望其雙親及回祖廟探望。此儀式主要為弘揚孝道，奉行孝順父母。今年「上香山迎媽祖」的亮點是恢復古禮，邀請「神童」坐轎，廟方的4尊媽祖神轎上，各轎前分別坐上男童扮的順風耳、千里眼，轎後坐上女童扮的宮娥。
媽祖神轎抵達漁光島後，儀式開始先由高齡94歲；安平開台天后宮誦經團長陳鄭淑垣等女性長者，取下由皇帝御賜給媽祖的金鳳釵。安平開台天后宮主委盧友禮指出，媽祖若戴著金鳳釵拜見父母，父母反而必須要向媽祖下跪，所以才會先拔下金鳳釵，待媽祖回鑾後，再重新為媽祖插上金鳳釵，這也具弘揚孝道之意。接下來舉行過香窟等儀式，將媽祖恭送回大陸湄洲省親。主持的道長王浤儒表示，媽祖是否回來，要看雲彩及海浪的變化，並再由主委擲筊，若為聖杯，表示已回來。由台南市民政局長姜淋煌、安平開台天后宮主委盧友禮、市議員盧崑福等人燃放三炮後在安平啟行2天的遶境。廟方並邀請明華園總團演出予眾神明及民眾觀賞。今晨台南民政局長姜淋煌、安平區區長蕭泰華、第四分局長王子雄、市議員盧崑福、李啟維等人皆陪同安平開台天后宮主委盧友禮進行「上香山迎媽祖」儀式。