四年一科 安平開台天后宮「上香山迎媽祖」連2天神轎遶境

安平開台天后宮 四 年一科的「上香山迎媽祖」湄洲進香聖駕回鑾遶境大典，今 (9) 日清晨在安平漁光島舉行典禮，儀式後，與天后宮的交陪廟宇總共有 40 多頂神轎在安平區內進行連續 2 天的遶境，今晚並邀請明華園歌仔戲總團在林默娘公園演出。安平開台天后宮的「迎媽祖上香山」是安平區第一個核定登錄的市定民俗活動。

我是廣告 請繼續往下閱讀

今清晨 5 時許，天后宮由廟方主委盧友禮、市議員盧崑福等人恭迎廟內 4 尊媽祖登上神轎，分扮成順風耳、千里眼與宮娥的 16 位「神童」也分別坐上神轎，而後由女生組成的轎班將 4 尊媽祖神轎分別抬出廟外，往漁光島的方向出發，而其他 40 餘頂交陪境神轎也分別從各處往漁光島集結。

「上香山迎媽祖」是將媽祖迎送至大陸湄洲去省親，探望其雙親及回祖廟探望。此儀式主要為弘揚孝道，奉行孝順父母。今年「上香山迎媽祖」的亮點是恢復古禮，邀請「神童」坐轎，廟方的 4 尊媽祖神轎上，各轎前分別坐上男童扮的順風耳、千里眼，轎後坐上女童扮的宮娥。

▲眾人在漁光島香窟參拜（圖／安平開台天后宮提供）