「上海副市長哽咽」衝上熱搜！被酸：怕丟官、快解決物資

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上海市副市長、市疫情防控工作領導小組副組長宗明在會中一度哽咽，聲稱自3月份以來，廣大市民朋友以高度的自覺自律，支持配合當局的防控工作，對於大家反映的問題，政府感同身受，也知道有很多工作做得還很不夠，離大家的期望還有很大的差距，承諾一定盡全力改進，並且要以最快的速度，阻斷疫情傳播，實現社會面動態清零。
會後，「上海副市長哽咽發言」一詞也迅速衝上微博熱搜。只不過，副市長這番真情流露，似乎未能引起中國廣大民眾同情，除了少部分人士留下鼓勵和同情的言語以外，其他許多人都在微博憤怒留言：「哭有用的話，我也想哭」、「不是不夠，是很差」、「我只知道我做得不好老闆會毫不猶豫炒掉我」。
此外，還有不少人直接開酸，打下：「她是怕她的職位不保而哭的吧」、「上海市領導什麼時候那麼卑微過」、「你只是餓死了而已，人家副市長可是哭了啊」、「基層在自救，上層在作秀」。
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