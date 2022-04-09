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「上海副市長哽咽」衝上熱搜！被酸：怕丟官、快解決物資

▲上海新冠疫情嚴重，許多民眾因為物資缺乏、搶購不到、或是物價飛漲而對政府相當不滿。（圖／美聯社／達志影像）
▲上海新冠疫情嚴重，許多民眾因為物資缺乏、搶購不到、或是物價飛漲而對政府相當不滿。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-04-09 15:45:482022-04-09 15:47:57

中國一線城市上海市的新冠疫情嚴峻，8日又再增加超過2萬例的本土感染。上海市副市長宗明9日在疫情防控記者會上哽咽，說對廣大市民的配合，以及一線防疫人員的堅守非常感動，雖然政府做得還不夠，但一定全力改進。然而，宗明這番話看在人民、特別是上海市民眼裡，相當不以為然，紛紛要她趕快想法解決物資問題，微博等平台上罵聲連連。

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綜合中媒報導，上海8日新增23624例新冠肺炎本土個案，包括1015例確診和22609例無症狀感染者。9日上海市疫情防控工作新聞發布會，提及算再開展1次全員核酸檢測，按「3區劃分」原則進行階梯式管理。

上海市副市長、市疫情防控工作領導小組副組長宗明在會中一度哽咽，聲稱自3月份以來，廣大市民朋友以高度的自覺自律，支持配合當局的防控工作，對於大家反映的問題，政府感同身受，也知道有很多工作做得還很不夠，離大家的期望還有很大的差距，承諾一定盡全力改進，並且要以最快的速度，阻斷疫情傳播，實現社會面動態清零。

會後，「上海副市長哽咽發言」一詞也迅速衝上微博熱搜。只不過，副市長這番真情流露，似乎未能引起中國廣大民眾同情，除了少部分人士留下鼓勵和同情的言語以外，其他許多人都在微博憤怒留言：「哭有用的話，我也想哭」、「不是不夠，是很差」、「我只知道我做得不好老闆會毫不猶豫炒掉我」。

此外，還有不少人直接開酸，打下：「她是怕她的職位不保而哭的吧」、「上海市領導什麼時候那麼卑微過」、「你只是餓死了而已，人家副市長可是哭了啊」、「基層在自救，上層在作秀」。

▲面對上海市副市長哽咽發言，許多中國民眾都不以為然。（圖／翻攝自微博）
▲面對上海市副市長哽咽發言，許多中國民眾都不以為然。（圖／翻攝自微博）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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