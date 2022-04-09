百年一次！木星海王重逢降好運　「5星座」幸運能量爆滿

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百年難得的木海合相在巨蟹座的遷徙宮位，與海外或異地各方面會有強烈的連結，旅行方面得已落實海外旅遊、出國進修、海外出差的計畫，部分人透過這樣與世界接軌的方式，對於自己的未來有了新的想法，期望打破過去的制約，做出不同以往的選擇與嘗試。
在這樣的好運之下，感情方面也大放異彩，或許和戀人一同出國旅行，而在旅行期間用一場異國婚禮將彼此訂下終身、單身的你則會在國外期間邂逅異國戀情，談起一場刷新過往價值觀的戀愛。從現在起，加速推進你的海外進修或是旅行計劃，將會有好消息傳來的。天然的海藍寶水晶，堅定信心、散髮自信美。
白羊座
百年難得的木海合相在白羊座的心靈宮位，你會發現你比以往更加感覺輕鬆愉快、身體擺脫掉沉重的感覺、走起路來腳步更加輕盈、睡眠品質也出奇的好。健康的身心狀態為你吸引來好運，工作方面，特別容易與他人心靈一致、加上此時的創作力與靈感大爆發，讓你工作起來不但順心沒有阻礙，同事和領導也來助力，平時扯後腿的小人也躲得遠遠的，一切都照著你希望的進度前進，成果可期。
人際方面，與另一半的關係之間的眉眉角角有機會解決、若是過往和友人、親人有過不愉快將會透過這次的契機破冰並重修舊好。天然的白月光是旅人之石，守護生活、愛情、健康、平安。
獅子座
百年難得的木海合相在獅子座的資源宮位，加上火星已經在不遠處發揮力量，財運方面注入超乎以往的幸運能量，你有機會贏來來自親人致贈的房產、另一半給的家用、他人歸還的欠款、投資項目有不俗的進帳。健康方面，困擾你已久的小毛病將得到緩解、或是不明的慢性疼痛能夠查出原因對症下藥來治療。
最可喜的是在感情方面，大有機會遇見與你心靈相通的伴侶，相較於過去交往的對象，若是進入到關係裡面，這段感情會帶給你心靈上的滋養與價值觀的震蕩，這段期間，若你心血來潮想到某個地點，請你不要嫌麻煩而作罷，也許這個人就在那裡等著你。求人緣、嘴要甜，天然粉水晶，帶來好緣份、貴人緣。
天蠍座
百年難得的木海合相在天蠍座的玩樂宮位，在這個時候也許你會突然意識到自己平常太努力埋首於工作，想要暫時的放鬆玩樂一下，在感情方面，希望可以談個戀愛滋潤你的生活，或是將時間空下好好的陪另一半度過一段時間，出外旅行、改變約會型態都會為你的感情注入活水，而單身的你，則會在出外玩樂、參加藝文活動的過程中結識令你心動的異性。
財運與工作方面，若你本身從事創意類型、藝術相關的工作，讓你停滯已久的項目突然有了靈感繼續創作、或是大有機會產出讓世人驚艷的作品，因此而賺進不少版稅抽傭費用、或是工作邀約的訂金。這個時期，當你從睡夢中醒來半夢半醒之際，將你的夢境做個紀錄，也許你的夢境會提供你新奇、好玩的創意。天然的紫水晶開智慧，創造智慧財富。
雙魚座
百年難得的木海合相在雙魚座的命宮，對你來說是一段不可多得的高光時刻，此時的你，不僅會感受到何謂一帆風順，只要是你真心渴望的就能信手捻來。這都歸功於你過去幾年的努力，透過各方面的順風順水的運氣回饋給你。工作方面，完結拖宕已久的項目並且得到了相應的回報與酬勞、上級指派全新的項目給你大展身手、有機會轉調到夢寐以求的部門單位或是跳槽到條件優渥的新公司。
人際關係方面，接二連三的邀約聚會，無論是在職場餐敘或是親友、家人相聚的場合中，你都是大家矚目的焦點，話題永遠圍繞在你身上，不僅得以結識新朋友，同時也會開啓一段新關係。這段難得的時候幾乎是為你而生，無論現在的你正處在何種景況之中，請你行動起來，該向前推進的不要遲疑，只要你認為現在你做的選擇，會為你打造五年、十年之後更加美好的人生，那就向前衝吧！天然的天河石，增強信心邁向願望目標，開創一番事業。
十二星座木海合相【天降好運】關鍵詞
白羊【輕鬆愉快】、金牛【好事上門】
雙子【貴人提攜】、巨蟹【未來規劃】
獅子【身體康健】、處女【財富名望】
天秤【職場順利】、天蠍【創意無限】
射手【家庭和樂】、摩羯【學習有成】
水瓶【大有進帳】、雙魚【幸運無比】（編輯：賴禹妡）
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