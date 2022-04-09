全台最大單車盛事！彰化經典百K　世巡賽冠軍黃亭茵領騎

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預約明年再報名！小貝、元元單車活動初體驗超乎期待
美利達・彰化經典百K是國內最受歡迎的長距離單車自我挑戰活動，每年限額五千人，今年一樣是秒殺報名，更堪稱是集結最多網紅、Youtuber的單車盛事。元元表示，特別感謝沿途的交管人員，在危險路段都會溫馨提醒車友要小心放慢。小貝米漿也開心分享，雖然這次途中腳抽筋，但與上千名車友一起騎車，可以感受到滿滿能量，明年目標是順利完賽！
車友最挺！七旬老翁連年自我挑戰，十六歲高中生拼完賽
除此之外，今年主辦單位特別將活動報名年齡下修至16歲，因此增加許多首次報名的車友。包含剛滿16歲的最年輕車友范同學表示，首次參加保持輕鬆體驗的心情，最開心的是與網紅哲睿合照，有漂亮模特掛完賽獎牌也讓人印象深刻，期待明年能刷新完賽成績，更快回到會場。
一試成主顧！現場也有許多車友是美利達百K的長年挑戰者，如今年最高齡的七旬車友余先生，已連續報名第5年。還有眾多知名企業車隊，包含瑪吉斯車隊、維樂車隊、兆豐車隊、泰山車隊、台大EMBA等，每年皆由高階主管帶領團隊熱血拼完賽，顯示各大車隊對活動的大力支持。
圓滿完成！千人騎乘熱情昂揚，採高規格交管與防疫
美利達百K由交通部觀光局、彰化縣政府、南投縣政府共同指導，參山國家風景區管理處協辦，美利達自行車、正新輪胎、維樂坐墊、兆豐銀行及泰山食品贊助。美利達自行車副總經理鄭文祥表示，美利達百K不只是車友的自我挑戰，如何打造每年都更創新、完善的活動環境，對於主辦方來說也是一大挑戰。今年107公里的騎乘路線上，動員逾800名警、醫、民力，打造嚴謹交通管制與高規格醫護團隊，只為讓車友能夠放心騎乘。且因應近日疫情升溫，為落實COVID-19防疫，活動會場也設置紅外線熱像測溫儀監測體溫，採取實聯制、酒精消毒等措施，並於完賽時提供活動客製口罩，確保車友安全騎乘環境。