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周春米站台「邁盟」雙師　「雙師」過半高屏進步

▲周春米與湯詠瑜今天特地穿上雄女制服一起聲援，希望學妹能與她一起為為台灣民主以及地方建設上共同前進。（圖／邁向過半大聯盟提供）
▲周春米與湯詠瑜今天特地穿上雄女制服一起聲援，希望學妹能與她一起為為台灣民主以及地方建設上共同前進。（圖／邁向過半大聯盟提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-04-09 18:00:00

甫通過民進黨屏東縣長初選，人稱小米姊姊的周春米今(9)日特別趕赴高雄支持高雄市大旗美九區的民進黨市議員參選人林慧欣及前金新興苓雅區的市議員參選人湯詠瑜，希望能以自己剛通過初選的經驗，傳承其他民進黨優秀的後進，讓老師跟律師「雙師」過半，讓屏東、高雄兩個鄰居有機會共同努力發光進步。

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▲甫通過民進黨屏東縣長初選，人稱小米姊姊的周春米今天一早特別趕赴高雄支持高雄市大旗美九區的民進黨市議員參選人林慧欣。（圖／邁向過半大聯盟提供）
▲甫通過民進黨屏東縣長初選，人稱小米姊姊的周春米今天一早特別趕赴高雄支持高雄市大旗美九區的民進黨市議員參選人林慧欣。（圖／邁向過半大聯盟提供）
周春米表示，林慧欣與湯詠瑜是在教育及法律上各自有豐富經驗的參選人，若通過初選，有幸也在大選中勝出，定為能夠為地方發展提供最實質的專業服務。他指出，林慧欣是屏東麟洛的媳婦，任職十幾年的教師，長期推動客家文化和教育，不僅專業更有經驗，大旗美地區跟整個屏東縣的相關一些條件背景相近，也都是農業的區域，在資源上面相對辛苦一些，很樂見一個專業的女力從家庭走出來，奉獻她的專業、奉獻她對地方的愛勇敢的站出來，同為女力的自己當然義不容辭地前來加油鼓勵。

提起湯詠瑜，周春米認為，湯詠瑜是她雄女的學妹，更是全台目前唯一具有台美雙律師資格的市議員參選人，畢業於台大及紐約大學，十分的專業，同時是前輩湯金全律師的女兒，傳承了其父親的志向及想法，要來為高雄的人權及弱勢來打拼，周春米表示，兩人都具有法律上的專業及為民服務的熱誠，今天特地穿上雄女制服一起聲援，希望學妹能與她一起為為台灣民主以及地方建設上共同前進。

林慧欣也恭喜周春米得這次屏東縣長的初選，也預祝她能夠成為屏東第一位女縣長，自己非常榮幸能夠邀請屏東溫暖專業的女力來替自己加油打氣，這一次出來參選是希望能夠透過自己的教育專業背景也有長期投入公共事務的經驗讓大旗美的能有不一樣全新的元素，她也再次感謝周春米委員能夠前來為其加油打氣，要告訴大家溫暖專業的女力會勇敢堅定的繼續走下去，大旗美向前走。

前金新興苓雅區湯詠瑜表示，學姊初選通過馬上來替自己加油站台，這是非常大的鼓勵，希望也能像小米姊姊一樣成為雄女之光，以溫暖、專業一起在地方打拼。湯詠瑜表示，從小受到父親湯金全律師認真勤懇、為基層發聲、義務服務的身教、言教，耳濡目染成為律師，如今更走上政治這條道路，並認為律師以維護社會正義及公平法治為使命，未來有幸進入議會，將秉此職志，傳承為基層民眾及勞工發聲、爭取權益的「街頭人權律師」，做最佳的「市民辯護人」。

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