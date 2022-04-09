中市本土確診+7足跡點32處　男疑牛角日本燒肉用餐染疫

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市長盧秀燕表示，案26515為昨天80多歲阿公（案26149）的太太，清明連假被從北部返家的兒子感染， CT值24，老夫妻沒公共足跡，同住的外籍看護目前仍是陰性。
第2組分為新社高中案、足跡重疊兩條線，住新社的26516、26517兄妹，因清明連假北部親友（案25220）到家裡住而感染，國三哥哥的CT值32.11、國一妹妹的CT值23.22，同住家人匡列居隔4人、新社高中全校停課10天，市府昨火速調派74人成立前進指揮所，全校1385位師生快篩全數陰性、60名匡列居家隔離者的PCR也是陰性。
盧秀燕說，這家庭和隔壁的舅舅家共有6、7個小孩，分佈在4個學校，目前校園傳染的危機暫時解除，市府會持續關注。另台中市暫停外縣市畢業旅行戶外教學，這兩天出遊的889名師生全部陰性，下星期可回校上課。
新社地區危險暫緩，但北部親友（案25220）逛遊台中景點時，疑似傳染給其他人。盧秀燕說， 30多歲的北屯區倉儲業男員工（案26518）與20多歲南區女性友人（案26519），男生於5日出現症狀，6日上班前快篩陰性，女生8日頭痛自行快篩陽性，2人一同就醫採檢均確診，男生CT值12.32、女生CT值15.92，相關接觸者35人已安排採檢。
經初步疫調，男生和新社案的北部親友（案25220）於廣三SOGO牛角日本燒肉足跡重疊近2小時，衛生局初判此處為感染點，之後再傳給女生。由於兩人傳染力仍高，且這幾天到過多處公共場所，包括西區燒鳥串道-串燒居酒屋向上北店、廣三SOGO牛角日本燒肉、春水堂朝富店、南區寶嘉早餐店、屈臣氏興大門市、南區餃佼者、北區刁民-酸菜魚崇德店、北區7-11漢華門市、麥當勞北屯店、松竹車站、好市多北屯店、南區聞香牛肉麵、西區BLIKE奶茶店、南屯區品心港式飲茶公益店、西區春不荖足湯養生中港行館、全家台中金南門店、7-11興學門市、屈臣氏興大門市等，呼籲足跡重疊者前往快篩站篩檢。
第3組為10多歲沙鹿區國中生（案26779），清明連假與父母到南部親戚家，因表哥7日確診（案26396）而被匡列，8日採檢陽性確診，CT值22，父母採檢陰性居隔中。國中生在6、7兩日到校上課、打籃球，並搭306公車到沙鹿區克林頓補習班、沙鹿區育登補習班，接觸者60人採檢全數陰性，公共足跡尚有麥當勞沙鹿沙田店，已通知業者清消。
第4組為30多歲女性案（26780），她的妹妹（案24870）在職場被花蓮家庭旅遊案的同事感染，姐姐被匡列居隔時出現症狀，CT值15.66，可傳染期間無台中市公共足跡。
衛生局今接獲外縣市確診個案台中足跡，包括家樂福文心店、路易莎精誠店、西區LITTLE SECRET hair salon、西區偷偷Toutou Cuisine、全聯后里文明店、國道清水休息站、家樂福豐原店、全聯后里文明店、后里區巨斧文化廣場、后里區意彤品長早午餐、豐原火車站、國道清水休息站等，已通知業者清消。
盧秀燕表示，鑑於清明連假期間因人流移動頻繁，本土疫情持續升溫，加上大甲媽祖9天8夜遶境已開跑，市府決定天天開設快篩站，有需求的民眾可以上網查詢時間地點。