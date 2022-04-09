PLG／高國豪末節爆發！全場23分7助攻　率攻城獅奪4連勝

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次節攻城獅由防守帶動進攻，田浩穿針引線，讓球隊拉出一波14:2的高潮，夢想家靠著強壯的鋒線硬打禁區，不過球隊外線手感不佳，半場打完暫時以42:54落後。
易籃再戰後，法獅連續失誤，而辛巴則是在籃下被嚴防，沒有太多進攻機會，夢想家趁機打出14:3的反攻，雙方只剩下1分差。不過主場軍在換上替補陣容後，反而打出不錯的內容，維持住了微弱的領先，以3分差進入到末節。
最後12分鐘的決戰，忻沃克投進三分幫助夢想家反超，但高國豪很快用高難度外線出手完以顏色，之後辛巴完成「三分打」，蕭順議灌籃得手，攻城獅回敬14:3的反擊，重新拿回雙位數領先。
接著，不過辛巴也領到個人的第5次犯規，不過攻城獅也進入到團隊加罰狀態，球隊靠著罰球穩穩地掌握比賽最後的勝利。
今日壽星郭少傑延續上一場的好手感，這一場拿到14分；前兩場都拿到24分的高國豪，今天末節得到11分，全場斬獲23分5籃板7助攻。辛巴穩定的得到17分18助攻；法獅整場低迷，拿到10分10籃板，發生了9次失誤；蕭順議得到15分。
夢想家得分相當平均，球隊有5人得分上雙，布依德攻下10分10籃板，揚科維奇14分10籃板3助攻，錢肯尼得到14分，吳永盛13分。