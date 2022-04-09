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潘孟安聲援邁盟洪村銘、黃彥毓　加速高屏生活圈共榮

▲屏東縣長潘孟安今天特別來到高雄市前鎮小港市議員參選人黃彥毓站台助選。（圖／邁向過半大聯盟提供）
▲屏東縣長潘孟安今天特別來到高雄市前鎮小港市議員參選人黃彥毓站台助選。（圖／邁向過半大聯盟提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-04-09 23:00:00

屏東縣長潘孟安今(9)日特別來到高雄市為民進黨大寮林園區市議員參選人洪村銘與前鎮小港市議員參選人黃彥毓進行車隊掃街，潘孟安表示，屏東縣的民進黨縣長人選剛剛出爐，民進黨的初選機制就是這樣，不管老幹新枝通通都要下去參加，沒有現任要優先的道理，這樣才能體現出民主的真諦，讓民進黨推出的人選是最有能為地方服務的人。

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▲屏東縣長潘孟安今天來到高雄市為民進黨大寮林園區市議員參選人洪村銘掃街拜票。（圖／邁向過半大聯盟提供）
▲屏東縣長潘孟安今天來到高雄市為民進黨大寮林園區市議員參選人洪村銘掃街拜票。（圖／邁向過半大聯盟提供）
潘孟安表示，自己看到洪村銘完全不陌生，是他長期以來就認識非常好的專業幕僚，林園大寮與屏東鄰近，這裡也有許多屏東搬過來的鄉親，已經形成高屏共同生活圈，尤其洪村銘在過去縣市合併前當過最基層的鄉民代表，也擔任過陳菊市長多個局處的秘書，也在中央黨部及地方黨部歷練過，如果能在初選過關、大選順利當選，必定能監督市政、推動建設，並期許未來成為政壇明日之星。

▲屏東縣長潘孟安今天來到高雄市為民進黨大寮前鎮、小港區市議員參選人黃彥毓掃街拜票。（圖／邁向過半大聯盟提供）
▲屏東縣長潘孟安今天來到高雄市為民進黨大寮前鎮、小港區市議員參選人黃彥毓掃街拜票。（圖／邁向過半大聯盟提供）
提起黃彥毓，潘孟安表示，自己看著彥毓一路成長，黃彥毓是陳菊花媽的子弟兵，並且擔任過高雄市黨部主委，為民進黨基層工作，過去黃彥毓在中央經濟部任職時，許多屏東的建設都是透過他來協助，今天特別來到前鎮小港來說聲謝謝、助他一臂之力，希望高屏生活圈能有一個經驗豐富的新人來當選議員，幫助高屏生活圈發展。

洪村銘除感謝五星施政縣長潘孟安，在初選最後階段來到大寮，給自己鼓勵打氣並陪同車隊掃街，大力將自己推薦給大寮林園鄉親。洪村銘表示，自己在擔任南服中心執行長時，就曾與潘孟安有業務上的往來，潘孟安對市政的努力及堅持是自己學習的對象。自己在初選以來一步一腳印，跑遍大寮林園49個里、跑遍360公里、40萬步，自己必定不負所托，盡力拚搏，懇請大家唯一支持。

黃彥毓也非常謝謝潘縣長來幫自己加油打氣，並說自己認識潘孟安十幾年，十幾年一路的成長潘孟安都看在眼裡，過去都是以幕僚的身份為地方為台灣建設默默付出，如今以新人之姿出來參選，希望能夠分享到潘孟安的超高人氣，增加自己的知名度。今天現場除了潘孟安縣長來幫忙助選外，立委賴瑞隆也一起參與，黃彥毓表示，立委賴瑞隆是自己的師兄，初選期間也非常感謝他頃力協助，自己絕對會繼續全力以赴，努力爭取前鎮小港最關鍵的第四席。

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