潘孟安聲援邁盟洪村銘、黃彥毓　加速高屏生活圈共榮

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提起黃彥毓，潘孟安表示，自己看著彥毓一路成長，黃彥毓是陳菊花媽的子弟兵，並且擔任過高雄市黨部主委，為民進黨基層工作，過去黃彥毓在中央經濟部任職時，許多屏東的建設都是透過他來協助，今天特別來到前鎮小港來說聲謝謝、助他一臂之力，希望高屏生活圈能有一個經驗豐富的新人來當選議員，幫助高屏生活圈發展。
洪村銘除感謝五星施政縣長潘孟安，在初選最後階段來到大寮，給自己鼓勵打氣並陪同車隊掃街，大力將自己推薦給大寮林園鄉親。洪村銘表示，自己在擔任南服中心執行長時，就曾與潘孟安有業務上的往來，潘孟安對市政的努力及堅持是自己學習的對象。自己在初選以來一步一腳印，跑遍大寮林園49個里、跑遍360公里、40萬步，自己必定不負所托，盡力拚搏，懇請大家唯一支持。
黃彥毓也非常謝謝潘縣長來幫自己加油打氣，並說自己認識潘孟安十幾年，十幾年一路的成長潘孟安都看在眼裡，過去都是以幕僚的身份為地方為台灣建設默默付出，如今以新人之姿出來參選，希望能夠分享到潘孟安的超高人氣，增加自己的知名度。今天現場除了潘孟安縣長來幫忙助選外，立委賴瑞隆也一起參與，黃彥毓表示，立委賴瑞隆是自己的師兄，初選期間也非常感謝他頃力協助，自己絕對會繼續全力以赴，努力爭取前鎮小港最關鍵的第四席。