《營業中》鬼鬼甜點神救援　獲姚元浩誇讚感動淚崩

TVBS、台視週六實境節目《來吧！營業中》，首次試營運遇到大魔王于美人試菜，主持群手忙腳亂，但經過職務調整和專業訓練，大家各司其職。第二次試營運迎來男神級嘉賓温昇豪、坤達、陳漢典、黃偉晉、關韶文和吳珝陽，之前擔任外場工讀生的吳映潔（鬼鬼），一度和姚元浩起口角，這次轉換身分進內場，首次在廚房準備餐後甜點泡芙，儘管內心些許緊張，但當她將親手做的甜點端上桌，躲在出餐口偷看，發現大家都吃光光，感受一切辛苦都是值得的，「真的很有成就感，非常感動」，姚元浩也誇讚她做得好。





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▲男神級嘉賓温昇豪、坤達、陳漢典、黃偉晉、關韶文和吳珝陽一同到「老屋」吃飯。（圖／TVBS提供）

▲鬼鬼得知甜點獲得好評感動落淚。（圖／翻攝TVBS新聞）

《來吧！營業中》集集刷新收視紀錄，精彩的內容更衝上Netflix台灣排行榜第三名。為了讓客人吃到更美味的餐點，製作單位特別安排6位主持人參加專業訓練，姚元浩和楊銘威拜師學做沙拉和前菜，吳映潔從工讀生轉內場後向甜點師傅學做泡芙，顏佑庭則是跟國際廚藝競賽裁判學習外場服務及餐具禮儀，集訓成果將在本次試營運驗收。





第二場試營運大咖男星雲集，除了「精緻澱粉殺手」坤達、陳漢典，還有「紅酒專家」温昇豪來踢館。坤達和陳漢典宛如大胃王上身，從麵包到沙拉通通都想再續幾份。温昇豪除了演員身分，也是紅酒代理商，對紅酒的要求相當高標，對於店內提供的紅酒他提出了很多意見，讓店長庹宗康不得不親自出面解決「紅酒危機」，更大器表示：「這瓶酒店長招待！」



