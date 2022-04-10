結婚7年沒穿過婚紗！老公無預警給驚喜　惹哭實力派女星

由孫

協志、王仁甫所主持的民視《明星許願池》日前舉辦感謝祭單元，邀請了江振愷、吳淑敏、謝金晶以及張芸京來到節目當中，感謝他們人生中最重要的人、事。其中江振愷感謝結婚7年的羅美玲，為他生了兩個寶貝兒子，而且當初因為懷孕關係，連登記結婚以及5次宴客都不曾讓羅美玲披上婚紗，節目重金企劃不只穿讓她上婚紗，更請到專業的攝影師，來到棚內為他們留下最值得紀念的婚紗照，讓羅美玲感動落淚直呼圓夢了。

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▲製作單位砸重金邀請攝影師，為羅美玲（後排左）和江振愷拍攝穿婚紗的美照。（圖／民視提供）

▲羅美玲（左）和江振愷拍攝婚紗照，感動到激動落淚。（圖／民視提供）

而其中的一次宴客經驗，最讓江振愷印象深刻的事情，結婚時「部落女婿」在宴客的前一天會被帶去山上打獵，順手把車鑰匙放在口袋，沒想到打獵回來車鑰匙也不見了，令他如此驚恐的原因是，他跟羅美玲隔天中午宴客時要穿的衣服、鞋子全放在車上，著急的他更差點想把車窗砸破。但後來因為時間緊迫，最後沒有想到辦法開車門以及車窗，兩人身上的衣服更是臨時向親戚朋友借來的，所以有些搭配跟身材尺寸略顯不合，誇張的故事內容，讓孫協志都不可思議的說：「好像冥冥之中有神在阻止你們！」

▲羅美玲原以為是通告要穿婚紗，沒想到老公江振愷無預警給驚喜，和眾人分享幸福。（圖／民視提供）