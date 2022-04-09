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黃琳競總成立　羅致政、前議員廖筱清現身力挺

▲久未露面的前議員廖筱清也以神秘來賓的角色，與黃琳的導師立委羅致政，一起出席黃琳競選總部成立大會。（圖／立委羅致政辦公室提供）
▲久未露面的前議員廖筱清也以神秘來賓的角色，與黃琳的導師立委羅致政，一起出席黃琳競選總部成立大會。（圖／立委羅致政辦公室提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-04-09 23:41:55

爭取民進黨新北市第9選區議員提名黃琳，今（9）日在新店區三民公園舉辦競選總部成立大會，包括立委陳明文、管碧玲、蔡易餘、蘇巧慧、江永昌，及黃琳的導師羅致政、台北市議員王閔生與黃承國都到場力挺；此外，久未露面的前議員廖筱清也以神秘來賓的角色現身。

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羅致政表示，過去這段時間，黃琳遭受抹黑、抹紅，他鼓勵黃琳勿忘初衷，須不計毀譽繼續前進，因為為人民、為土地打拼，再怎麼委屈，都能對抗打壓；他也希望大家能多給黃琳鼓勵，民進黨靠的是走出同溫層，從來都是一個包容的政黨，民進黨不靠黨產，靠的是就好人才，黃琳絕對是民進黨重要的人才。

王閔生提到，黃琳是他的得力幫手，她對議會運作非常熟捻、深耕地方經營，資歷很深，她年輕、有活力、服務認真又有熱忱，絕對是最優秀的選擇；蘇巧慧說，黃琳的過去可以被檢驗、能力可以受考驗，相信黃琳代表新希望，未來新北市建設更需要像黃琳有地方服務經驗、懂爭取地方建設的年輕世代。

久未露面的廖筱清，以神秘嘉賓之姿現身會場並站台演講，並為黃琳披上彩帶，象徵著交棒，傳承意味濃厚；黃琳強調，不因「惡意攻擊而沮喪、出身弱勢而自卑」，反而要積極爭取代表民進黨參選的機會，以證明民進黨包容、熱愛台灣的價值！未曾公開露面的黃琳母親陳女士，也現身給女兒大大的擁抱。
 

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