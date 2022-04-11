專訪／《原子》田一德改編神曲　羅志祥驚喜送暖：太炸了

由野火娛樂打造的選秀節目《原子少年》動員80位新秀登場，化身8大行星團，要選出台灣最強男團，17日即將開播，《NOWnews今日新聞》直擊現場，舞技一流的舞力導師田一德和木星的選手們，改編羅志祥的動感金曲《精舞門》，舞蹈難度指數升級，加碼呈現招牌椅子舞，人體翻轉等美技，光是彩排一次就讓人累到不行，羅志祥看過動作也直呼「真的很炸，但這支舞也太累了吧！」





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▲田一德擔任《原子少年》，傳遞街舞精神。（圖／記者陳明安攝,2022.04.05）

田一德參加大陸綜藝節目《這就是街舞》錄製時，被羅志祥選進「修樓梯」隊伍，最後獲得亞軍佳績，這是他首度擔任選秀節目導師，又搭配節目裡舞技最突出的木星選手，特別向選秀節目經驗豐富的前輩羅志祥討教，並和編舞老師精心設計許多高難度街舞動作，希望呈現最好的一面，幫助選手拿到高分，羅志祥看完也很佩服，特別暖心錄製了一段語音給木星選手，鼓勵他們勇於追夢。





從選手升格當導師，田一德表示，等待了很久，首集錄影完覺得很爽，看到製作單位對舞台規格、服裝、妝髮設計都很用心；少年實力堅強，又會準備加分題，讓他感到很驚喜。第一次跟其他導師合作，從起初緊張到喊出「Ella哥」，他開始慢慢學習不同老師的觀點、主動開口講評，還爆料周湯豪錄到晚上摘掉墨鏡，炒熱全場氣氛，自己也被感染了。





▲導師田一德（右四）和《 原子少年》合作表演。（圖／野火娛樂提供）

《原子少年》成員裡臥虎藏龍，潛藏許多街舞高手，但年紀輕輕的選手，容易不擅言詞表達自己，田一德表示在羅志祥身上學到放得開，懂得拉抬現場氣氛，在舞蹈上運用技巧增加創意，吸引觀眾目光，希望把這些經驗交給選手們，鼓勵他們多表達；田一德不只在彩排時準備消夜給選手，還偷偷準備了黃金奇異果當幸運物，象徵跟木星成員一起拚、一起過，目標要拿到「係金的」的冠軍。





學舞多年，他感觸頗深地說，自己也年輕過，在拚的時候很不容易，自己相對有能力照顧大家，會多給予他們幫助，這次導師合作賽，10名成員僅有5人能上場，選擇時很糾結，某位成員雀屏中選，事後忍不住落淚，他才知道該名選手上次未能上台，一直很走心，這次能被欽點合作情緒激動。田一德也盡量幫忙爭取，多選一位未能上場的少年表演饒舌，在聲音出了一份力。





▲田一德以過去參賽經歷，鼓勵《原子少年》選手勇於表達自己。（圖／記者陳明安攝,2022.04.05）

從共同培訓的時間，田一德觀察到土星選手舞技沒話說，即使沒上台也會努力為同伴哄抬氣氛，是很認真、願意拚的一群孩子，建議他們要多點自信，加強氣場、談吐，抓到自己的特色。由於賽制殘酷，選手要爭取表現又要融合團體，他以自身經驗總結，參加《街舞》時，大家都會各有意見，不只要面臨團體間的競爭，還有成員間互相淘汰，比賽真的很虐，很掙扎，最後他選擇以團體合作為重，當一個潤滑劑，才會讓整體更好。他私下和木星成員們掏心分享，「我們都是帶著自各努力聚在一起，未來不管如何，不管誰淘汰誰留下，一定要在舞台上留下最美的回憶，那就夠了！」





《原子少年ATOM BOYZ》將於17日晚間8點於TVBS歡樂台、精彩台首播。第三輪投票已經展開，透過Up直播、beanfun!參加全民領航員加分賽，每人每日最多可獲得10票。雙平台的分數將決定原子少年個人及各團體在全民領航員的成績。誰能夠在舞台上戰到最後、正式出道，需要觀眾以實際行動支持！





《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊





4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出





4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出





4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架





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