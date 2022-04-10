首富之子嚥不下的網紅美女　她辱罵「萬惡的資本主義」

王思聰苦追３年沒有到手的女人孫一寧，最近在直播間又慢慢火起來，粉絲暴增百萬的她，還有口紅彩妝的新代言，讓人不禁聯想大陸前首富之子王思聰是否會放過她？畢竟這是他首次把不到馬子，還遭對方反將一軍公開聊天紀錄，害他慘被廣大網友戲謔「舔狗」，封為「聰油餅」。





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孫一寧清秀漂亮，但尚未到不食人間煙火的等級，在網紅圈中這等級的美女俯拾皆是，作為大陸前首富王健林的獨子，王思聰早就把網紅圈的美女視為「王」的女人，在父親事業鼎盛之際，王思聰在馬爾地夫、三亞舉辦豪奢的生日派對，美女排排站，在Ｃ位的王思聰揮金如土意氣風發，還被冠上「國民老公」的封號。





偏偏王思聰看上的孫一寧，卻對最強富二代沒有興趣，只想維持朋友關係，甚至承認自己是女同性戀，都阻擋不了王思聰。美女一向手到擒來的王思聰，軟硬兼施苦追３年多，卻不斷地吃閉門羹。王思聰曾怒揭張蘭攀父親關係，引來和汪小菲的粗口對罵，霸氣的他怎能容忍孫一寧的軟釘子，要知他曾分享自己無往不利的一句撩妹名言「你好，我是王思聰」，這口氣難嚥啊！





▲孫一寧最近直播帶貨人氣又增溫，還接到口紅代言。翻攝娛樂牛小妹微博

4年多前孫一寧曾以「我又殺豬了」這個網路帳號罵人騙錢，去年６月她換了新的ID重開直播承認此事並道歉，王思聰逮住機會，立馬刷了禮物送她，孫一寧認出後，除了跟王思聰道歉外，並因為自己有黑料還希望對方不要整她。王思聰重施故技，要她好好考慮做他的女朋友。





不久後王思聰到杭州找孫一寧，沒想到孫一寧沒看到訊息錯過，於是火大的王思聰對抹黑孫一寧的微博點讚。這下孫一寧在直播間崩潰痛哭，但王思聰又在孫一寧的黑料下面回覆： 太能演戲了，這個人心裡有大問題，慣性騙子，希望更多人能看清她的真實面目。結果一個小時後，孫一寧直接把王思聰追她的聊天紀錄全部PO上網。決定撕破臉開戰後，孫一寧也沖王思聰喊出了那句被大陸網友們廣泛傳播的名言：「你怎麼不去死，萬惡的資本主義！」。





「被一個人牽動著情緒很煩，但也可以很甜蜜」、「讓我好好愛你行不？讓我陪你一起過日子好不？」、「我他媽不就是你的真命天子？」、「哪兒油了，就是喜歡才跟你這樣」，王思聰忽軟忽硬又帶著威脅的撩妹術被公諸於世後，甚至震動到父親的萬達集團，孫一寧為求自保搶先反殺，大概也讓王思聰料想不到，2人的糾葛暫時畫下句點。





不過，近日隨著孫一寧直播帶貨的人氣熱了起來，不少網友又開始擔心王思聰的動作，畢竟雙方的背景實力差距過大。儘管孫一寧確實有過黑歷史，但有大陸網友評論「別問孫一寧是不是個值得幫助的人，問問你自己是不是個敢對強者說不的人」，倒是說得相當中肯。



