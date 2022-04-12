專訪／藉原子圓男團夢！陳漢典授奪冠祕訣：平常心最無敵

善於模仿他人的陳漢典，終於以街舞高手本色帥一波！由野火娛樂打造的選秀節目《原子少年》動員80位新秀登場，化身8大行星團，要選出台灣最強男團，17日即將開播，《NOWnews今日新聞》直擊現場，在《菱格世代DD52》擔任助教的陳漢典，助陣《原子少年》導師合作賽，他難得收起綜藝節目的諧星身分，首次以偶像身分和海王星選手表演改編成酷帥版的歌曲《先不要》，神情相當認真。





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▲陳漢典曾經被徵詢加入大嘴巴，可惜未能談成。（圖／記者陳明安攝,2022.04.05）

▲陳漢典從出道至今，一直不忘耕耘街舞領域。（圖／記者陳明安攝,2022.04.05）

總是不忘提及曾獲得「自來水盃舞蹈大賽亞軍」，陳漢典從2006出道至今一直在街舞領域耕耘許久，每週都要跳到汗水淋漓，讓身體記住律動感，這次變身助力導師，也能快速進入狀況，他透露和選手們合作表演心情很興奮，舞步相當和諧，跟弟弟們毫無違和感，相當過癮，「感覺又年輕了一次」。下台後鬆了一口氣，他打趣說：「本色出演有點害羞，不習慣分享這面給大家，這首歌最重要的精隨就是帥、騷，表面上表情要跳不跳的，身體要很賣力跳舞、有力量，顯得游刃有餘」，跳完才終於沒那麼繃了！





從小就熱愛表演，連五燈獎都來找過他登台模仿陳小雲，陳漢典說當時就讀小學尚屬稚嫩，婉拒了機會，事後以模仿冠軍出道，代表星探眼光沒有錯，自己很有潛力，音樂製作人畢國勇、阿弟仔甚至一度也找過自己，商談想要組個嘻哈團體，邀請他唱一首歌表現。





▲陳漢典和《原子少年》海王星成員一起表演。（圖／野火娛樂提供）

他受訪時恢復搞笑本色，笑說當時選擇表演王力宏的《一首簡單的歌》，「結果我發現這不是一首簡單的歌，唱完之後他們就沒跟我聯絡，後來大嘴巴就出道了！」某次舞蹈成果展時，黃立成也很欣賞他的表演，私下曾聊過簽約發片，可惜兩次成團機會最後都破功，這次藉由《原子少年》終於讓他一圓男團夢。





曾經是《全民大悶鍋》的冠軍，到主持選秀節目，再轉變到導師身分，陳漢典見證過無數比賽淘汰機制的殘酷，對於選手壓力感同身受，要被別人評比挑選、用放大鏡檢視表演，這次的合作表演左右選手的分數與未來去留，上場前感受到的比賽氛圍很不一樣。





「比賽會有得失心，尤其是他們這個年紀，正是想展現自己的時候，很難平常心看待，我會盡量告訴他們不要把當成一個比賽，要享受其中表現自己，真的做到這點，就會表現得很好，那你就無敵了！」陳漢典認為，導師評分是很主觀的事，如果表現亮眼，可以讓大眾評判好壞，最重要的是讓觀眾喜歡你，有時候第一名未必最受歡迎，主要是看個人魅力，比賽是一時的，有時候要看運氣。





▲陳漢典認為選秀制度很殘酷，但只要勇於展現自己一定會被看到。（圖／記者陳明安攝,2022.04.05）

從模仿比賽冠軍出道，陳漢典星途並未一帆風順，面臨沒有通告的窘境，他經常主動去攝影棚報到，總打趣說是因為偷便當被發現，才會被CUE去表演，事實上是用熱忱讓製作人知道自己準備好了，隨時都能上場，「要當藝人，不要放棄這是最基本的要件，你對表現有熱忱，讓大家知道你想參與，重點是不能讓別人覺得不舒服、有壓迫感」。





這次他挑選上台的海王星選手，準則就是要表現出企圖心，感受到他們很想上台的動力，且是一種很舒服的感覺。陳漢典鼓勵選手要當偶像，要多跟鏡頭互動，跟觀眾傳達情緒，「當一個男偶像，必須具備這個條件，眼睛會說話，要懂得鏡頭語言，不只是現場觀眾，要多勾起螢光幕前粉絲的注意，讓觀眾把目光全都聚焦在你身上」。





《原子少年ATOM BOYZ》將於17日晚間8點於TVBS歡樂台、精彩台首播。第三輪投票已經展開，透過Up直播、beanfun!參加全民領航員加分賽，每人每日最多可獲得10票。雙平台的分數將決定原子少年個人及各團體在全民領航員的成績。誰能夠在舞台上戰到最後、正式出道，需要觀眾以實際行動支持！





《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊





4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出





4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出





4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架





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