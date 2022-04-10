名家論壇》鄭仲嵐／回顧岸田文雄波瀾萬丈的半年執政

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立即解散眾議院
岸田文雄在上任最初的難題，就是解散眾議院重選。上任短短十天就解散眾議院重選，並在10月31日重選等，都創下二戰後最快效率。閃電戰的策略確實奏效，包括部分在野黨整合不及，以及疫情影響下民間思維變得較保守。自民黨雖然最後跟先前相比席次略為後退，但也造就「大阪維新會」等更保守派系政黨大勝。
隨即在11月10日中，岸田文雄再度於特別國會中重新被指定為第101任首相，結束短短5週左右的第100任任期。如果沒有當初岸田內閣果斷決定，之後的一連串施政可能會夜長夢多。
第六波疫情爆發
再來即是日本國內的第六波疫情爆發，跟先前不同的是，流行的變種病毒為Omicron，雖然以輕症為主，但仍是在全日本造成廣大流行。其中單是東京就動輒一日近兩萬人確診，全日本在2月5日更是突破單日十萬人確診。
有鑑於此，日本國內也在岸田內閣下開始快速推動第三劑追加劑疫苗接種。其中第三劑接種在4月8日的時間點已經來到44.3%。在3月過後，雖然每日確診仍高，日本仍決定順勢解除所有店面營業時間限制，留給店家跟消費者自己決定。
只是，以東京來說，每天的確診人數至今仍在1萬上下，全以輕症在家療養為主。未來會不會有「第七波」疫情或是新變種病毒等，是否推動第四劑疫苗接種，也是要考驗岸田文雄的決斷能力。
大規模經濟對策
談到決斷能力，過去給人形象溫吞的岸田，在上任以來的決策效率都比安倍跟菅義偉有所加速。然而，也有仍待觀察的地方，好比經濟復甦的政策。
岸田在上任以後，強調「新資本主義」。原先預計於今年春天，約4月底左右正式推動，但至今整體仍是抽象，具體計畫等仍不明確。原先預計優先給付已退休人員5000日圓補助等，也因為黨內雜音不一等出現諸多延後。
岸田也在4日表示「我掛心的是，如何在推動傳染病對策和經濟社會復興中取得平衡」。面對後疫情時代的經濟活絡，要優先給付老年人、或是商業店家、甚至是擁有未成年子女的家庭等，如果優先順序亂了調，勢必會引發福利不均的質疑。周圍意見固然眾多，懂得取捨後給出大方向上，岸田似乎還需調整腳步。
應對俄國入侵烏
最後一點，則是在俄國入侵烏克蘭時，岸田內閣的外交應對。原先就是外交老手的岸田，雖然較歐美等稍微決定晚了些，但還是一齊站穩腳步。特別是一連串制裁也都跟歐盟、G7與聯合國等國際組織一致，讓日本在戰爭時的物資供給與人道救援上都有明確定位。
不過，岸田文雄的決定自然也引發俄國不滿。與俄國鄰土接壤，留有爭議的北方四島與相鄰海峽等，俄國則是頻頻出動海空軍示威，甚至演習等，讓未來日俄關係等埋下相當不安定因素。
此外，過去部分倚賴俄國進口的原油、天然氣與煤炭等，岸田也在8日的記者會上表示將依序逐次遞減對俄國依賴，希望日本「在4月底前準備好新對策」。但是否能完全擺脫依賴，爾或是跟法、德那般陷入猶疑？仍需觀察。
但無論如何，岸田文雄就任以來，還是相對穩紮穩打，且不躁進。根據日本TBS電視台4月初調查，岸田內閣的支持率來到59.1%，跟過去相比相當不錯。岸田強調的「聆聽力」，傾聽在野黨、傾聽社會、傾聽民意，某種程度上收到些效果，但今後能否持續保持到夏天的參議院選戰，或是轉為不會流於只聽人意見，多一點主動權的強勢首相等，都是未來可供觀察之處。