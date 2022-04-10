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有錢人更精打細算！搭高鐵用點數換升等　4成都是頂級卡

▲有錢人更會精打細算，根據兆豐銀行統計發現，最愛用高鐵升等有4成都是頂級卡。（圖／翻攝台灣高鐵臉書粉專）
▲有錢人更會精打細算，根據兆豐銀行統計發現，最愛用高鐵升等有4成都是頂級卡。（圖／翻攝台灣高鐵臉書粉專）

記者顏真真/台北報導

2022-04-10 10:43:50

有錢人跟你想的不一樣，即便有錢還是會精打細算！根據兆豐銀行統計發現，最愛使用紅利點數升等高鐵的族群，最大宗竟然是「頂級卡」持卡人，而且比例高達4成，就顯示出富人更會精打細算、能省則省。

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觀察目前市場上提供信用卡紅利升等高鐵商務車廂的發卡銀行，除了兆豐銀行頂級卡兌換只要紅利3000點稱霸最划算；玉山銀行世界卡可3800點兌換；再來是中國信託銀行鼎極卡，以紅利5000點便能兌換升等資格；至於台北富邦銀行頂級卡則是6800點。至於花旗銀行Citi Prestige信用卡每月有2張免費升等扣打，但需繳交2萬4000元的年費才能享有。

上海商銀世界卡則是前月新增消費達6萬元以上，當月享免費2張升等商務車廂 (每卡每月限2張)，前月與銀行往來資產達300萬元以上，當月享免費1張升等商務車廂。合庫銀行無限卡/世界卡/法人商務卡則是上月單卡新增一般消費達5萬元，當月可享2次免費升等商務車廂，未達滿額或超逾張數享自費400元加價升等商務車廂。元大銀行富貴無限卡/世界卡，活動期間前月累計新增一般消費入帳金額達5萬元以上，可享當月免費2次升等高鐵商務車廂禮遇。

永豐財富無限卡正卡持卡人且為「永傳會員」的次月起，享每月2張免費升等商務車廂；永豐財富無限卡/世界卡/美安悠遊無限卡各卡別前月新增一般消費金額達門檻，6萬元至14萬9999元當月享2張免費升等，15萬以上當月享4張免費升等。第一銀行GLORY+世界卡、義享天地聯名卡世界卡及御璽/鈦金商旅卡/雙幣卡為上月帳單活動卡別新增一般消費滿6萬元，當月享2張免費升等商務車廂。聯邦銀行頂級卡前月一般消費滿6萬元以上可享當月台灣高鐵免費限量升等商務車廂優惠，每戶上限2張。

新光銀行鼎鑽財富無限卡每卡每月新增一般消費金額達5萬元以上，可享次月免費2次升等高鐵商務車廂禮遇，若新增一般消費未達活動門檻或超過免費使用張數將收取升等使用費每張400元號；無限卡、世界卡要升等則是每張250元加扣抵紅利點數2500點，如點數不足，每張收取升等使用費400元。

兆豐銀行信用卡處處長蔡秀玲表示，兆豐頂級卡高鐵升等優惠只需用紅利3千點就能免費升等高鐵商務車商，因此，一直以來確實受到不少高端客群喜愛，而且除紅利升等高鐵頗受好評外，也提供持卡人可用紅利折抵20%標準車廂票價的服務，相當於購票8折，且範圍不限頂級卡，舉凡提供紅利點數回饋的卡片都能一併享有。以台北到左營全票1490元為例，8折票價為1190元，價差300元只需以紅利5000點就能抵換（每100點相當於6元），非常划算。

此外，與一般市面上效期僅約2年的紅利相比，兆豐頂級卡紅利點數為終身有效，讓民眾能在沒有時間壓力下自由運用。而為了吸引更多含金量高的族群加入，近期也推出全新頂級卡尊榮首刷禮，今年7月底前只要首次申辦世界卡或無限卡，核卡60天內一般消費刷滿3萬元就送1千元刷卡金，刷滿40萬再加贈AirPods第3代，申辦首年還可免年費，次年起只要正附卡合計一般消費達36萬元一樣能輕鬆免年費。

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