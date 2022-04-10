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疫情狂燒！上海規模最大方艙醫院啟用　首批提供6748床位

▲上海疫情嚴峻，今通報再創單日確診新高紀錄，與此同時上海規模最大的方艙醫院也首批落成交付，預計能提供6748個床位。（圖／取自新華社）
▲上海疫情嚴峻，今通報再創單日確診新高紀錄，與此同時上海規模最大的方艙醫院也首批落成交付，預計能提供6748個床位。（圖／取自新華社）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-04-10 11:31:53

中國迎來新冠病毒爆發以來最嚴峻疫情，一線城市上海市在高壓封控下出現不少亂象，然而全城戒備誓言清零至今未有成效，根據上海市衛健委通報，昨新增本土病例2萬4943例，再創確診數新高；為此，歷時5日所建設、上海規模最大的方艙醫院也正式啟用，預計首批開放區域將提供6748個床位。

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▲上海國家會展中心隔離救治場所，是上海規模最大的方艙醫院。（圖／取自新華社）
▲上海確診數再飆新高，規模最大的方艙醫院也於昨日首批落成。（圖／取自新華社）
根據上海市衛健委今（10）早通報，9日新增本土確診病例1006例及無症狀感染2萬3937例，創下疫情爆發以來的單日新增最高紀錄，其中有228例確診病例和2萬3412例無症狀感染者皆是在隔離封控下檢測出來。

此外，中國9日共新增2萬6355例確診病例，再創疫情自2019年12月於武漢爆發以來的單日確診新高紀錄，其中光是上海市一地，就占了全國新增確診人數的94.6%。

▲上海國家會展中心隔離救治場所，是上海規模最大的方艙醫院。（圖／取自新華社）
▲上海首批規模最大的方艙醫院在短短五天內竣工。（圖／取自新華社）
在確診數仍屢創新高下，全上海規模最大的方艙醫院也於上海國家會展中心建設完成，根據上海住建委消息指出，國家會展中心隔離救治場所由中建集團整體統籌、中建三局負責施工。目前啟用的方艙醫院3號館、4號館總面積約5.2萬平方公尺，可放置6748個床位，另外包括16個護理站及護理人員配套用房。

▲上海國家會展中心隔離救治場所，是上海規模最大的方艙醫院。（圖／取自新華社）
▲上海規模最大的方艙醫院首批啟用場館為、4號館，提供6千餘張床位。（圖／取自新華社）
上海國家會展中心共有8個場館，目前其他場館仍在建設中，預計改造總面積約60萬平方公尺，預計可提供50000張床位，能容納後勤醫護約5000人。該方艙醫院4月4日起開工建設，並於昨（9）日首批交付，只花短短5天時間建設完成，這些參與建設的800多名監工管理與近4000名工人大部分都參與過武漢火神山、雷神山醫院的建設。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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