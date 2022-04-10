疫情狂燒！上海規模最大方艙醫院啟用　首批提供6748床位

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此外，中國9日共新增2萬6355例確診病例，再創疫情自2019年12月於武漢爆發以來的單日確診新高紀錄，其中光是上海市一地，就占了全國新增確診人數的94.6%。
在確診數仍屢創新高下，全上海規模最大的方艙醫院也於上海國家會展中心建設完成，根據上海住建委消息指出，國家會展中心隔離救治場所由中建集團整體統籌、中建三局負責施工。目前啟用的方艙醫院3號館、4號館總面積約5.2萬平方公尺，可放置6748個床位，另外包括16個護理站及護理人員配套用房。
上海國家會展中心共有8個場館，目前其他場館仍在建設中，預計改造總面積約60萬平方公尺，預計可提供50000張床位，能容納後勤醫護約5000人。該方艙醫院4月4日起開工建設，並於昨（9）日首批交付，只花短短5天時間建設完成，這些參與建設的800多名監工管理與近4000名工人大部分都參與過武漢火神山、雷神山醫院的建設。
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