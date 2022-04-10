女忘記幫拿餐具！爸1秒爆炸「直接吃」　網狂轟：王子病

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原PO認為自己並沒有做錯，晚餐是她料理、飯菜也是她裝，這次因為盛滿飯的碗相當燙手，於是沒拿筷子就先放上餐桌，豈料竟因此被父親責罵，她氣憤發問「大家家裡有這種習慣嗎？沒拿餐具會被罵？」
眾人對原PO爸爸講該行為是教育的說法嗤之以鼻「教你如果沒有筷子就要用手吃飯」、「懂了懂了，這就是身教」，並對其失控的言行相當傻眼「先告訴我，你爸爸有生病嗎」、「超怪，這有王子病吧」、「用手就用手，反正手髒手燙的又不是我。你下次煮粥不要幫你爸拿餐具看看」、「多忘記拿餐具幾次，以後爸爸就練就一手鐵砂掌」。
部分有相似經歷的人紛紛留言「笑死我爸也會」、「我爸也是欸，不過他是如果沒幫他煮，他肚子餓的話也不會煮泡麵（他完全沒在碰瓦斯），就自己找零食吃」、「花爸（卡通人物）是沒拿筷子給他就不吃飯也不吭聲，一定要等花媽自己發現花爸沒筷子再拿給花爸，花爸真的是王子病，但也是花媽寵出來的」。
有網友則緩頰，認為每位家長對教養的理解不同，難以評論，單對該父親的教育方式予以建議「每個父母管教和在意的事情不一樣，這個真的沒辦法作比較。比較可以確定的事情是，這種教育方法和示範不太恰當，小孩留下的只有疑惑而無法達到教育目的。 妳不要太難過，真的很多家庭都有類似的問題，妳只要記得以後結婚有小孩的時候不要copy這個行為就好」。（編輯：李惠婷）