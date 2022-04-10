鍾佳濱為永康區參選人黃肇輝造勢 期許民進黨議會過半

民進黨將於 4 月 18 日至 4 月 22 日週間舉行台南市市議員初選民調，永康區參選人黃肇輝今 (10) 日請到同時也要角逐屏東縣長的立委鍾佳濱至台南造勢。鍾佳濱帶來選舉期間的大型人偶「辣台妹」、「台灣隊」給黃肇輝，象徵優質傳承，並期許黃肇輝能順利通過初選，為永康搶下第 3 席次。

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鍾佳濱表示，自己當年參選屏東立委時，時任永康市議員的郭國文為自己的競選總幹事，黃肇輝即是「代班總幹事」，兩位都是並肩作戰的好戰友。鍾佳濱也說，一般來說做事情都要「爭第一」，但是肇輝是「搶第三」。 原因很簡單，爭第一為的是個人的成就與光環，搶第三求的是民進黨的團結與勝利。

鍾佳濱再提到，自己當年在屏東選立委為屏東搶下第 3 席的席次，黃肇輝搶第 3 也具同樣意義。鍾佳濱並表示自己已經完成歷史，而黃肇輝即將締造歷史，在永康地區承接市長黃偉哲、立委郭國文的第 3 席次，更期待黃肇輝第 3 度來搶下第 3 席次的議員，進入市議會監督市政，且力拚議會過半，讓中央、地方連線，共同締造光榮歷史。

市議員參選人黃肇輝表示，鍾佳濱是自己台大的學長，擔任郭國文的代班總幹事，在輔選期間也台南屏東奔波，非常感佩鍾佳濱奮戰的精神，期許自己延續鍾佳濱與郭國文的精神，傳承民進黨為了讓市民過得更好的生活，讓優質人選進入立院及議會。黃肇輝特別強調，自己已經準備好了，期待一脈相傳，為永康市民帶來更好的未來，也非常希望能夠在初選過關獲得民進黨提名，為永康地區搶下第 3 席。

郭國文說，今日邀請到自己的老戰友、好同事鍾佳濱來到台南，別具意義，也力讚鍾佳濱是具有願景、理想的政治人物，在中央的表現有目共睹，希望第 1 名的立委來到永康可以為黃肇輝加油，並期許黃肇輝初選過關到大選，未來能成為有堅持及理想的「第 1 名議員」。

▲黃肇輝與大型人偶辣台妹(左)、台灣隊，期許自己搶下永康第3席（圖／黃肇輝提供）