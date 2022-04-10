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大咖助陣非重點　趙天麟：清廉專業參選人才是主角

▲趙天麟一早陪同第1選區參選人李庭慧車隊在美濃及旗山旗尾一帶請託拜票。（圖／翻攝畫面）
▲趙天麟一早陪同第1選區參選人李庭慧車隊在美濃及旗山旗尾一帶請託拜票。（圖／翻攝畫面）

記者蔡佳宏／高雄報導

2022-04-10 13:15:48

民進黨高雄市議員初選電話民調倒數，立委趙天麟、林楚茵及前市議員陳政聞今天接力輔選，陪同「高雄正能量」參選人李庭慧及林志誠車隊掃街，趙天麟指出，再多輔選大咖都不是重點，參選人才是主角，呼籲聚焦清廉專業認真的人並力薦李庭慧、林志誠。

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初選民調倒數不到24小時，參選人把握選前的超級星期天，全力掃街衝刺勝選，趙天麟一早陪同第1選區(美濃等9區)參選人李庭慧車隊在美濃及旗山旗尾一帶請託拜票，下午有揭發顏家弊案「正義女神」之稱的立委林楚茵接力掃街車隊，前高雄市議員陳政聞則在岡山區陪同第3選區(岡山等9區)參選人林志誠在梓官區拜票，全力固守大旗美、大岡區的支持選票。

趙天麟表示，感受到這次選舉是他從政以來最熱鬧且大陣仗的輔選規模，而且都集中在新人，雖然李庭慧在陣仗上感覺吃虧了一些，但他認為選舉要凸顯的是參選人的特質，正派清廉、專業認真，不口出惡言的人，李庭慧等「正能量」參選人就是最佳的保證。再多的大咖輔選，這場選舉畢竟不是選立委、市長，參選人才是主角。

李庭慧參選人以來勤走基層，用雙腳跑遍大旗美區的垃圾車路線，選民感受到她積極的行動力，她說在最後的關頭仍會以「正能量」及她對政治的熱情，持續對抗大鯨魚並奮戰到底。

▲陳政聞相挺第3選區參選人林志誠並陪同車隊掃街。（圖／翻攝畫面）
▲陳政聞相挺第3選區參選人林志誠並陪同車隊掃街。（圖／翻攝畫面）
在大岡山選區方面，有兩屆高雄市議員資歷的前行政院南部服務中心執行長陳政聞相挺第3選區(岡山等6區)參選人林志誠並陪同車隊掃街，一早從梓官區出發，向民眾推薦林志誠有完整的歷練，從助理、市長陳其邁競選副總幹事到民進黨部執行長等，不同的職務及執行力深獲肯定，他能獨當一面並勇於任事。

陳政聞曾跟隨市長陳其邁工作多年也被視為親陳其邁的子弟兵，後來未再參選市議員，林志誠是他唯一支持年輕骨力及正派清廉的新人，呼籲民眾「唯一支持林志誠」讓他為成為相挺陳其邁議會過半關鍵的一席，也是政治一棒接一棒的傳承。

林志誠全力衝刺，向民眾請託力挺「台灣阿誠」初選過關，未來要協助市長陳其邁為打造岡山、橋頭區為最有價值的半導體S廊道，也是科技人才宜居的好地方。

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