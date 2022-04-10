南北雙「魚」來站台 高嘉瑜、蔡易餘相挺參選人湯詠瑜
高雄市議員初選正式進入倒數24小時，立法委員高嘉瑜、蔡易餘今(10)日特別從台北港湖及嘉義南下高雄，為他們台大法律系畢業的學姊，前金、新興、苓雅區市議員參選人湯詠瑜律師加油，並與湯詠瑜一起掃街三和市場，拜託高雄市民接到電話，唯一、勇於支持湯詠瑜。
高嘉瑜表示，湯詠瑜是她台大法律的學姊，是台灣及美國雙律師，執業律師多年，富國際商務談判經驗，這樣的背景與歷練，毅然決然決定返鄉投入選舉，爭取為民服務參與公共事務機會，實在難得！她特別跟湯詠瑜一起獻唱「心花開」以及「魚兒魚兒水中游」，為湯詠瑜讚聲，高嘉瑜也承諾如果湯詠瑜當選一定來高雄文化中心開演唱會！
蔡易餘也強調，很高興再次來高雄為學姊湯詠瑜律師站台，高嘉瑜台語發音與「9隻魚」很接近，再加上蔡易餘「1隻魚」，共10隻魚來為湯詠瑜拼初選，高雄是海洋城市，高嘉瑜、蔡易餘跟湯詠瑜總共11隻魚，在高雄如魚得水，請大家支持好湯好魚湯詠瑜。拜託大家唯一支持湯詠瑜！
湯詠瑜表示，高嘉瑜是她台大學妹，蔡易餘則是她的學弟，三人都是台大法律系畢業，她與高嘉瑜、蔡易餘都有法律專業，更有為民服務的溫暖與熱忱，問政關懷民眾日常生活及基層權益，多年如一日。湯詠瑜也非常感謝南北雙「魚」來高雄為她加油打氣，湯詠瑜也會秉持專業、溫暖、熱忱，為市民服務，懇請市民給她機會做市民辯護人。