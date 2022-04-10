新竹縣+13確診足跡！台中婚宴延伸　驚爆不明感染源1例

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▲新竹縣+13確診足跡！驚爆不明感染源。（圖／新竹縣政府）
仰德校園群聚案說明如下：
案27286、案27287皆就讀仰德高中，因前天仰德高中有3位確診學生而辦理全校採檢，昨陽性確診，初步疫調學校曾於4/1辦理卡拉OK活動，造成跨科系傳播鏈，疫調持續進行中。案27280、案27282、案27283及案27371，4人皆為竹市某高中生，為昨竹縣確診者案26778的同班同學，昨匡列居隔，PCR採檢後確診。昨已轉報竹市進行校園相關停課和採檢防疫措施，疫調持續中。
▲新竹縣+13確診足跡！驚爆不明感染源。（圖／新竹縣政府）
案27281為案27282的母親，因兒子同學案26778確診，主動居家快篩結果陽性，經安排就醫PCR採檢後確診。案27518為案27287的同住叔叔，昨匡列後採檢而確診。
昨日不明感染源案26676，今天新增2例同住家人確診，皆為匡列居隔中，分別為案27277、案27278。案27277就讀竹縣成功國中，已通報校園疫調，該班級停課10天，並匡列該班級和課後補習班師生共65人居隔並採檢，全數陰性。
▲新竹縣+13確診足跡！驚爆不明感染源。（圖／新竹縣政府）
柔術館群聚部分新增1例案27285，居隔期間陰轉陽，柔術館群聚累計10例確診。案27284為台北市案25194的接觸者，匡列居隔中，有症狀就醫採檢陽性確診。感染源不明，案27279，前天出現症狀，昨就醫採檢陽性確診，疫調進行中。本日新增案例足跡詳細如圖，皆已陸續消毒中並持續疫調中。（編輯：林盈君）
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