絕對不躺平！上海防疫專家分析堅持「動態清零」5大原因

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吳凡強調，考量到種種因素，現階段是必須得堅持「動態清零」的。首先是「病毒本身的特性」，吳凡表示新冠病毒未來是肯定會發生變異的，是否會變得傳播力更強、致病力更強，沒有人能夠保證，因此採取動態清零很關鍵。
再來是考慮到「人群免疫背景」，由於中國與西方國家不同，病毒並沒有「大流行」過，人們都是靠疫苗獲得免疫，加上香港疫情之下的死亡率令人憂心、中國老年人口數量龐大，唯有堅定「動態清理」，才能保護好免疫力弱的人群。
這波反彈聲浪當中，也有不少人認為可以在「清零」和「躺平」之間選擇第三條道路，也就是允許新冠病毒「低水平流行」，吳凡則斷然否定這個可能，她指出必須採取動態清零而非「低水平流行」的原因在於，病毒一旦擴散就難以清除，長期存在後隨時可能會變異失控，想控制「低水平流行」事實上是不可能的。
此外她也提到，「抗疫武器不斷增加」亦助益了動態清零的目標，在各國研發出新冠疫苗之後，染疫後中重症的問題基本上已經解決，藥廠們也正努力通過新冠特效藥的實驗，「我們有理由相信，今後我們會獲得更多的抗疫武器和技術，可以控制得更好」。
最後吳凡認為，想要控制疫情必須「因時、因勢、因地」採取防控措施，不論何時對抗疫情千萬不能躺平，而是要在不同的階段用不同的方法，把握疫情防控與社會經濟發展的平衡點，努力用最小的代價實現最大的防疫效果，最終便能實現「動態清零」的目標。
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