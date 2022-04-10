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絕對不躺平！上海防疫專家分析堅持「動態清零」5大原因

▲中國面臨嚴峻新冠疫情同時，還得解決民眾的「防疫疲軟」心態，上海防疫專家解析堅持「動態清零」原因，也呼籲民眾千萬別躺平。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國面臨嚴峻新冠疫情同時，還得解決民眾的「防疫疲軟」心態，上海防疫專家解析堅持「動態清零」原因，也呼籲民眾千萬別躺平。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-04-10 14:32:50

中國一線城市上海疫情嚴峻，變種病毒株Omicron的超強傳播力與無症狀感染者眾多，導致當局誓言清零的決心遲遲沒有成效，到今天更是連日再創單日確診數新高紀錄。在這波高壓封控下，民眾對於「動態清零」的防疫目標產生不小反彈，更掀起「與病毒共存」、「乾脆躺平」聲浪，上海防疫專家受訪時也出面緊急呼籲「千萬不可躺平」，並解釋堅持「動態清零」的五大原因。

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對於上海出現的「防疫疲軟」現象，中國媒體《澎湃新聞》向上海防疫專家吳凡進行專訪，詢問為何當局至今仍將「動態清零」做為決策考量，堅持不選擇與病毒共存；同時身兼上海市疫情防控領導小組專家組成員、復旦大學上海醫學院副院長與上海市重大傳染病和生物安全研究院院長的吳凡也將背後原因歸納成五個方向解釋。

吳凡強調，考量到種種因素，現階段是必須得堅持「動態清零」的。首先是「病毒本身的特性」，吳凡表示新冠病毒未來是肯定會發生變異的，是否會變得傳播力更強、致病力更強，沒有人能夠保證，因此採取動態清零很關鍵。

▲中國28日新增本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例1228例；另有本土無症狀感染者5658例，其中上海4381例最多。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國面臨最嚴重一波疫情，出現「防疫疲軟」心態的民間掀起不少「躺平」聲浪。（圖／美聯社／達志影像）
再來是考慮到「人群免疫背景」，由於中國與西方國家不同，病毒並沒有「大流行」過，人們都是靠疫苗獲得免疫，加上香港疫情之下的死亡率令人憂心、中國老年人口數量龐大，唯有堅定「動態清理」，才能保護好免疫力弱的人群。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲香港最近一波疫情出現大量死亡案例。（圖／美聯社／達志影像）
這波反彈聲浪當中，也有不少人認為可以在「清零」和「躺平」之間選擇第三條道路，也就是允許新冠病毒「低水平流行」，吳凡則斷然否定這個可能，她指出必須採取動態清零而非「低水平流行」的原因在於，病毒一旦擴散就難以清除，長期存在後隨時可能會變異失控，想控制「低水平流行」事實上是不可能的。

此外她也提到，「抗疫武器不斷增加」亦助益了動態清零的目標，在各國研發出新冠疫苗之後，染疫後中重症的問題基本上已經解決，藥廠們也正努力通過新冠特效藥的實驗，「我們有理由相信，今後我們會獲得更多的抗疫武器和技術，可以控制得更好」。

▲上海國家會展中心隔離救治場所，是上海規模最大的方艙醫院。（圖／取自新華社）
▲上海疫情嚴峻，但當地僅花5天便啟用上海規模最大的方艙醫院，準備醫治病患。（圖／取自新華社）
最後吳凡認為，想要控制疫情必須「因時、因勢、因地」採取防控措施，不論何時對抗疫情千萬不能躺平，而是要在不同的階段用不同的方法，把握疫情防控與社會經濟發展的平衡點，努力用最小的代價實現最大的防疫效果，最終便能實現「動態清零」的目標。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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