北市海量足跡曝光！酒店、2男模會館、詹記火鍋入列

中央流行疫情指揮中心今（10日）公布新增431例本土確診案例。隨後，台北市政府衛生局召開記者會說明疫情，並公佈7名確診者（案26984、26991、26994、27226、27228、27232、27450）足跡，包括曾到金昌酒店＆金聰酒店、M男模會館、183男模會所、華西街觀光夜市、桂松子酒館、萬豪會館、星聚點、壽司郎、三商巧福、樂聲電影院、麥當勞、網咖、凱微精品旅館等地點。 我是廣告 請繼續往下閱讀 近期國內本土疫情升溫，北市衛生局提醒，請民眾加強自我健康監測，每日定時量測體溫及監測有無疑似症狀，若有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀或疑似接觸確診者、足跡重疊等情形，建議先使用家用快篩試劑檢測，確認檢測陰性並休養至無症狀，再返回工作崗位，落實生病不上班不上課，家用快篩試劑可至藥粧店、便利商店、藥局或醫療器材行購買。此外，北市設有7個社區篩檢站，民眾可至市立聯合醫院和平、中興、仁愛、陽明、忠孝院區、關渡及萬芳醫院預約採檢，採檢前請戴好口罩，避免搭乘大眾交通工具，服務時間擴增為週一至週日上午8時至11時30分，下午1時至4時30分。▲北市府衛生局公布今日最新足跡。（圖／台北市政府提供）北市本土＋67 張惠妹演唱會再增2例、酒店累計35例基隆本土+28！公布海量足跡圖：八方雲集、麥當勞、廟口台中+8！疫情燒進東勢養護中心 足跡曾到三井、科博館