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昇恆昌號召媽咪罷工血拼！母親節前滿萬送千　滿額送按摩

▲昇恆昌全台門市歡慶母親節，國際精品、珠寶等消費滿萬就送千，針對美妝囤貨潮也祭出誘人優惠。（圖／昇恆昌提供）
▲昇恆昌全台門市歡慶母親節，國際精品、珠寶等消費滿萬就送千，針對美妝囤貨潮也祭出誘人優惠。（圖／昇恆昌提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-04-11 07:30:00

母親節快到了，昇恆昌邀請全台媽媽一起罷工，拋夫棄子來Shopping！昇恆昌母親節優惠檔期從4月8日開跑，至5月11日前集結全台12門市祭出「周年慶等級」超殺優惠大力寵愛媽咪。別以為昇恆昌只在機場有，除了台北市區內湖旗艦店以外，昇恆昌廣設櫃點，分別於北、中、南部增設11間展售店，全台12門市歡慶母親節

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4/8起至昇恆昌全台門市，國際精品、珠寶等消費滿萬就送千，針對美妝囤貨潮也祭出誘人優惠，熱門大容量香水化妝品、流行飾品、運動休閒商品等消費滿5000送500、滿萬再送千，免稅價再打折逼近市價8折，香水化妝品保養品還可跨品牌累計消費金額！

▲昇恆昌母親節優惠檔期開跑，即日起至5月11日集結全台12門市祭出「周年慶等級」超殺優惠，大力寵愛媽咪。（圖／昇恆昌提供）
▲昇恆昌母親節優惠檔期開跑，即日起至5月11日集結全台12門市祭出「周年慶等級」超殺優惠，大力寵愛媽咪。（圖／昇恆昌提供）
三大超殺優惠整理如下：

優惠一：香水化妝品保養品、流行飾品、運動用品、時尚精品、手錶、珠寶商品，單筆折扣後滿10,000元現抵1,000元，折抵無上限！流行飾品、運動用品、美型小家電與香水化妝品保養品獨享專屬優惠，折扣後單筆滿5,000元現抵500元！雅詩蘭黛小棕瓶100ml大容量2件組限時優惠9,740元， 4/30前買兩套再打85折！

優惠二：多款茶葉、進口頂級巧克力、網購知名美食、文創商品等商品，折扣後單筆滿3,000元現抵250元。

優惠三：首次註冊成為昇恆昌iRich行動會員，即可獲得紅利250點，單筆消費滿100元即可累積紅利點數，昇恆昌iRich行動會員分為百合、飛魚、貓頭鷹、太陽四個等級，等級越高，點數累積越快。累計消費積點即可兌換免費接駁服務、指定飯店免費住宿券、餐飲抵用券、商品抵用券等豐富優惠。

此外，疫情期間媽媽們照顧小孩變得更為辛苦，昇恆昌體恤媽咪的辛苦，鼓勵媽咪罷工好好寵愛自己！到昇恆昌內湖旗艦店消費享有獨家滿額禮，香水保養化妝品單日累計消費滿額就送W Hotel五星級飯店頂級AWAY舒壓艙經典按摩、奢華全方位淋巴循環按摩以及千元購物金；國際精品單日累計消費滿額。就送最美澎澄飯店探索/行館房型住宿券以及1,500元購物金。

旗艦店五樓Home Garden打造期間限定執事咖啡館，4月23日起每周六日下午2至6點，提供專屬執事服務以及美味套餐，身穿燕尾服的帥氣執事為消費者提供專屬管家服務，感受頂級尊榮體驗！


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