昇恆昌號召媽咪罷工血拼！母親節前滿萬送千　滿額送按摩

我是廣告 請繼續往下閱讀
三大超殺優惠整理如下：
優惠一：香水化妝品保養品、流行飾品、運動用品、時尚精品、手錶、珠寶商品，單筆折扣後滿10,000元現抵1,000元，折抵無上限！流行飾品、運動用品、美型小家電與香水化妝品保養品獨享專屬優惠，折扣後單筆滿5,000元現抵500元！雅詩蘭黛小棕瓶100ml大容量2件組限時優惠9,740元， 4/30前買兩套再打85折！
優惠二：多款茶葉、進口頂級巧克力、網購知名美食、文創商品等商品，折扣後單筆滿3,000元現抵250元。
優惠三：首次註冊成為昇恆昌iRich行動會員，即可獲得紅利250點，單筆消費滿100元即可累積紅利點數，昇恆昌iRich行動會員分為百合、飛魚、貓頭鷹、太陽四個等級，等級越高，點數累積越快。累計消費積點即可兌換免費接駁服務、指定飯店免費住宿券、餐飲抵用券、商品抵用券等豐富優惠。
此外，疫情期間媽媽們照顧小孩變得更為辛苦，昇恆昌體恤媽咪的辛苦，鼓勵媽咪罷工好好寵愛自己！到昇恆昌內湖旗艦店消費享有獨家滿額禮，香水保養化妝品單日累計消費滿額就送W Hotel五星級飯店頂級AWAY舒壓艙經典按摩、奢華全方位淋巴循環按摩以及千元購物金；國際精品單日累計消費滿額。就送最美澎澄飯店探索/行館房型住宿券以及1,500元購物金。
旗艦店五樓Home Garden打造期間限定執事咖啡館，4月23日起每周六日下午2至6點，提供專屬執事服務以及美味套餐，身穿燕尾服的帥氣執事為消費者提供專屬管家服務，感受頂級尊榮體驗！