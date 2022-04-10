高雄今+26　陳其邁：娛樂場所疫情已在收斂

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陳其邁指出，希望有風險的和所有員工務必採檢，相信很快能恢復正常，大家也有比較安心的工作和消費場所，恢復後務必依指揮中心規定打滿3劑，高市府也一定嚴格執法，員工不管是固定或流動，都必須完成PCR才能恢復營業。
衛生局簡任技正潘炤穎表示，高雄新增26例，娛樂場所衍生12例；居隔陰轉陽5例；案25698衍伸確診1例，不過案25698本身感染源疫調中；案26395這是家庭和學校延伸3例，全家有花東旅遊史；案27388家庭群聚5例，因小朋友呼吸道症狀就醫快篩陽性採檢確診。
至於，其他的娛樂場所，潘炤穎也說，高雄市有消費者及工作者，跟屏東往來密切，包括在屏東的天上人間小吃部衍生個案有6案，威尼斯精緻會館有1案，王牌精品會館有1案是陰轉陽，該案在4月6日已經匡列隔離，因此研判沒有社區感染風險；金巴黎群聚衍生個案有2案，也是無社區感染風險，雅閣會館衍生確診個案有1案。
潘炤穎指出，案25698的感染來源，目前仍在釐清當中；案26395衍生的確診個案，是來自於春假期間花東旅遊行程造成的家庭感染，並透過學校上課後，在課後班的群聚而衍生4案，此4案其中有1案27547在匡列之初是陰性，12到18小時後出現症狀，採檢時已經變成陽性，但沒有社區感染風險。
潘炤穎也公布24處足跡為老左營汾陽餛飩《創始老店》、永和豆漿（大寮區鳳屏一路）、李哲雙語教育文理補習班（苓雅區光華一路）、學城文理-高雄道明校、馬汗蒙古烤肉（燕巢區中興北路）、茶六燒肉堂-高雄博愛店、金玉堂-文濱店、中安黃昏市場、冠英文理短期補習班（大寮區溪療路）、威尼斯精緻酒店（十全一路）。
World Gym健身俱樂部高雄寶成店、碗粿土魚羹（民權二路）、雨利自助美食坊-二聖店、田野香雞庭園（阿蓮區）、World Gym世界健身俱樂部高雄文衡店Express、光部車業（三民區大豐一路）、海村海釣場（美山路）、巧沛東方美（廣西路）、漢神百貨。晚點名宵夜（林園區田厝路）、林園夜市、月富麵殿（林園區中芸路）、一燒十味昭和園-楠梓店、正昌鴨肉飯（武廟路）。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。