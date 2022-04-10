確診者居家照護　陳其邁：居家照護方案擬下週上路

高雄市長陳其邁今（10）日表示，高雄居家照護下週方案會先上路，他指出，目前個案數在收斂中且防疫旅館、專責病房、集中檢疫所數量都夠，目前正按部就班，包括輕症如何給藥、醫療後送、送餐、垃圾清理等必須做整合，方案草擬好後要先實兵演練量能，務必要以市民優先，把市民權利照顧好，把輕症照護過程照顧好。





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高市娛樂場所群聚導致本土確診個案已連續多日兩位數以上，市長陳其邁日前指出，將以「分級醫療」、「分級照護」做為確診個案安置與規劃，目前方案初步已草擬完成，正持續規畫細節，預計最快下週可上路。





根據衛生局統計，目前高市負壓與專責隔離病房共523房（總數610床、部分使用中），至4月6日使用率為22%，4月20日將擴增至2043床，因此中重症醫療量能足夠，高雄還有6家加強版集中檢疫所可容納660人。





在宅照護部分，衛生局將從醫療分流規畫，確診者由診所或醫院評估有無重病風險因子，若無症狀或輕病，且無重症風險因子，即為不需要住院照護者，可在宅照護。





在宅照護期間，24小時都有診所醫師追蹤，若不能在家照顧、則入住加強版防疫旅館；中重症或需住院照護者，則送往專責醫院進行藥物治療，療護7天且病情改善後可返家，或經PCR 採檢2次、Ct值高於30後可返家。





陳其邁表示，下週居家（在宅）照護方案可先上路，市府對此計畫一直檢討中、並持續進行相關規劃與調整，因為涉及三級醫療整合，加上目前個案數收斂中，鑒於防疫旅館、專責病房、集中檢疫所數量都夠，時間壓力相對外縣市比較不急迫。





陳其邁也強調，目前正一步步按步就班（演練），包括輕症如何給藥、醫療後送、送餐、垃圾清理等，都須做出準則，方案已經草擬好，還要進行實兵演練，推算量能能做到何種程度。



