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T1／吳怡斌把握機會當「黑馬」砍20分　李逸驊：很欣賞他

▲海神前鋒吳怡斌。（圖／T1聯盟提供）
▲海神前鋒吳怡斌。（圖／T1聯盟提供）

記者黃建霖/新北報導

2022-04-10 18:07:04

高雄全家海神今(10)日以123:92擊敗新北中信特攻，其中前鋒吳怡斌先發上陣貢獻20分，成為球隊本場的奇兵。賽後不僅球隊教練和隊友讚不絕口，連中信主帥李逸驊也直言很欣賞他。

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由於胡瓏貿此役因傷在調整，並沒有被登錄在名單之中，因此吳怡斌代替他先發。首節就6投全中、單節得到15分，幫助球隊該節打完以43:24領先。而全場他則是9投8中，得到了20分。

賽後海神總教練喬伊斯直誇吳怡斌承擔起了胡瓏貿缺陣的責任，並且強化了球隊的板凳深度，幫助球隊打出一場漂亮的團隊勝利。而主控布銳克曼也認為吳怡斌首節命中不少關鍵球，是他們這一場能拉開分數的關鍵。

而吳怡斌本人則是謙虛的表示，上了場就是按照教練的指示去做，可能今天因為庫薩斯的牽制力，讓自己得到了比較多空檔，而布銳克曼也準確地把球傳給了過來，剛好自己這一場也手感不錯，有把握住。

吳怡斌這一季出賽24場，不過大部分都以替補為主，許多場次都打不到10分鐘。但今天球隊給足他時間，他也打出自開幕戰後最佳的表現，創下在聯盟生涯新高的20分。

李逸驊表示，今天的戰術針對布銳克曼和庫薩斯做了很多策略和針對，但陣中球員比較年輕，在執行力以及臨場應變上比較差一些。也坦言這一場有刻意放點吳怡斌，但他幾乎都能投進。

另外，李逸驊也藉此勉勵其他上場時間不多的球員，「其實很欣賞他(吳怡斌)，現在每一隊都會針對對方比較弱一些的球員放點，所以替補球員應該要更努力的去學習和練習，這個舞台很大，就是看你願不願意去努力，如果對方放點，而你投不進，那對球隊是一種傷害。但如果你願意努力，那你的上場時間和以後的合約都會增加，希望大家珍惜舞台。」

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