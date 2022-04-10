BL劇男星錄影出現18禁畫面　節目被迫停機

主持人小路及阿甘主持的《娛樂超skr》節目日前訪問到戲劇《基因決定我愛你》的演員黃新皓、林暉閔、郭宇宸、林煒傑，四位在節目中分享拍片花絮還有默契大考驗，除此之外，還玩近距離的「基因決定我貼你」遊戲，分成兩組把貼紙貼在身上，讓另一位矇眼用嘴巴把貼紙撕掉，過程中看到對方都直搗私密處，讓觀眾看得臉紅心跳，但尺度過於猛烈，嚇到工作人員出面關切，一度停機。
受訪過程，郭宇宸跟林煒傑表示為了戲劇節目的劇照，還特別約好時間一起去開房間，把劇組要求的居家合照完成，嘗試各種尺度，像在浴缸、床上或者大家想不到的姿勢，都讓兩位直呼為難攝影師了。郭宇宸還分享自己如果回到家的小怪癖，就是會脫到只剩內褲。整集節目播出之後，觀眾也紛紛留言表示畫面太過刺激、心臟都漏拍了，也有海外粉絲敲碗要英文字幕，讓團隊相當開心。
黃新皓表示上一次因為《新台灣奇案》來《娛樂超skr》，沒想到第二次受訪，節目尺度變這麼大，而且這麼有趣，讓演員群都玩得相當開心，應主持人阿甘要求，黃新皓用當時《新台灣奇案》角色「胡李送」的獨特福州腔口音向林暉閔告白，說完讓全場歡聲雷動。《基因決定我愛你》戲劇一播出就登上日本樂天Rakutan TV的第一名，演員群強調後面劇情更勁爆，值得大家期待。