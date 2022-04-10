市議員參選人朱明宏成立競總屏縣長候選人周春米現身力挺

民進黨台南市議員電話民調已進入倒數，南關線市議員參選人朱明宏選在今 (10) 日舉辦競選總部成立大會，多位現任立委、議員均到場支持，新出爐的屏東縣長侯選人周春米也在通過初選後，首次為議員競選總部成立站台。朱明宏感性的說，從小父母的身教言教，讓他知道在有能力的時候，一定要為社會服務。所以他懷抱著關懷弱勢的想法，希望能進入議會，為弱勢盡一份心力！

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▲歸仁清水宮的主委陳榮中為朱明宏送上好彩頭（圖／記者張振興攝，2022,04,10）

今天成立大會上，一開始就由朱明宏的阿公為他披上候選人的彩帶，接著歸仁清水宮的陳榮中主委代表送上好彩頭，祝福朱明宏順利過關。立法委員林俊憲、林宜瑾、洪申翰，議員王錦德、呂維胤、蔡筱薇，前議員劉正昌，議員參選人朱正軒和周嘉韋都前來支持，展現大團結的氣勢，最強里長陳永和意外現身，屏東縣長候選人周春米也特地前來站台，成為現場的焦點。

朱明宏表示，新豐區有 86 快速道路以及高鐵站，交通四通八達，新開幕的三井 Outlet 以及沙崙綠能科技園區，未來砲校要遷移到關廟，還有成大醫院也要來設立全台第一座醫療服務創新園區。正在發展的新豐區，更需要一個有新想法、有活力的議員，讓新豐區看見未來。

林宜瑾表示，明宏出身自弱勢家庭，最能同理民眾的心情，在她身邊擔任特助十多年，有著豐富的服務經驗，不但受到同事的信賴，來服務處求助的民眾也常稱讚明宏熱心和親切。我們要支持一個清清白白的在地小孩，讓南關線更進步。