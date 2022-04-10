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大岡山團結之夜　籲挺林志誠為議會拚過半關鍵一席

▲「大岡山團結之夜」，立委趙天麟、前市議員陳政聞等為林志誠助陣輔選。（圖／翻攝畫面）
▲「大岡山團結之夜」，立委趙天麟、前市議員陳政聞等為林志誠助陣輔選。（圖／翻攝畫面）

記者蔡佳宏／高雄報導

2022-04-10 21:36:58

民進黨高雄市議員初選11日登場，第3選區(岡山等6區)參選人林志誠努力衝刺拚勝選，今天舉辦「大岡山團結之夜」，立委趙天麟、立委林楚茵、前市議員陳政聞等人助陣輔選，強力推薦「台灣阿誠」年輕正派清廉、專業熱忱，是市長陳其邁拚議會過半關鍵的一席。

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「大岡山團結之夜」在岡山壽天宮廣場舉辦，民眾熱情相挺林志誠初選過關，成為陳其邁拚議會過半席次最關鍵的一席，未來要攜手市府為打造高雄市百年發展的基石而努力。

▲陳政聞是陳其邁子弟兵，他大力推薦林志誠年輕骨力好央甲、正派清廉。（圖／翻攝畫面）
▲陳政聞是陳其邁子弟兵，他大力推薦林志誠年輕骨力好央甲、正派清廉。（圖／翻攝畫面）
林志誠有助理、民進黨高雄市黨部執行長及出任市長陳其邁競選副總幹事的資歷，還有滿腔的服務熱忱要為大岡山的發展而努力。他表示，投入選舉，勤走基層聽取建言，期待高雄進步繁榮。岡山因為橋頭科學園區啟動及台積電投資案受惠，未來要致力發展為科技產業人才擁有完善機能、交通便捷的優質生活圈。

有兩屆高雄市議員資歷的前行政院南部服務中心執行長陳政聞是親陳其邁的子弟兵，他大力推薦林志誠年輕骨力好央甲、正派清廉，呼籲讓「台灣阿誠」政治傳承，初選過關，成為支持陳其邁議會過半重要的一席。

▲趙天麟說林志誠過去有陳其邁的栽培，未來要協助陳其邁發展岡山及橋頭成為科技重鎮。（圖／翻攝畫面）
▲趙天麟說林志誠過去有陳其邁的栽培，未來要協助陳其邁發展岡山及橋頭成為科技重鎮。（圖／翻攝畫面）
趙天麟說林志誠過去有陳其邁的栽培，未來要協助陳其邁發展岡山及橋頭成為科技重鎮。他正派專業、清廉認真還有熱忱，是值得託付的年輕世代。選舉過程，林志誠受到批評謾罵及人身攻擊，他選擇努力展現自己最好的一面，是個優質的政治工作者，趙天麟為林志誠背書，呼籲支持年輕的「台灣阿誠」，電話民調「唯一支持林志誠」。

台北市議員阮昭雄呼籲力挺年輕的林志誠，讓第3選區議員組成一支強而有力的「岡山隊」，成為陳其邁市政大邁進有力的後盾。

立委林楚茵、新北市議員何博文、高雄市議員林智鴻等人輪番為林志誠贊聲，肯定他年輕活力敢拚，是歷練完整的「最強新人」，請民眾全力支持林志誠，為市長陳其邁與高雄發展守住議會關鍵的一席。

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